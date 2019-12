El año y el día más violento de México cuestionan promesas del presidente

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Activistas y especialistas cuestionaron este martes la estrategia y promesas de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador porque 2019 se perfila como el año más violento de la historia reciente de México, y este 1 de diciembre fue el día con más asesinatos del año a la fecha con 127.



Con 32,565 homicidios de diciembre de 2018 a octubre de 2019, un 3 % más que el periodo anterior, México está "ante el año más inseguro" desde 1980, cuando se empezaron a contabilizar las cifras, afirmó María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, al presentar el "Informe 2019 ¿Cómo vamos en Seguridad Pública?".

"Hace un año era difícil imaginar que 12 meses después nos encontraríamos con este escenario. Nunca pensamos que el 2019 fuera a ser más violento que el 2018, creíamos que ya habíamos llegado al tope máximo de violencia que íbamos a vivir en el país. Sin embargo, nunca nos deja de sorprender y de doler", expresó.

López Obrador asumió la presidencia el 1 diciembre del año pasado, recordó Morera, con la promesa de desmilitarizar al país, fortalecer las policías locales y recuperar la paz en pocos meses.

Sin embargo, la activista denunció que el Gobierno mexicano ha fallado porque carece de una estrategia de seguridad adecuada, por la militarización de las fuerzas del orden, por la debilitación de las instituciones de seguridad pública y el presupuesto insuficiente.

"Lo que todos queremos es que el futuro que se nos prometió se cristalice, que se pongan las bases. El compromiso de devolverle la paz al país no se ha cumplido y urge poner manos a la obra y cambiar lo que a todos luces no ha funcionado durante este año", agregó.

El informe también documenta, de diciembre de 2018 a octubre de 2019, 933 feminicidios, 17 % más que el periodo igual anterior; 1,564 secuestros, un aumento del 13 %, y 7,915 actos de extorsión, según cifras oficiales que no registran la "cifra negra" de delitos cometidos, pero no denunciados.

Esto significa, precisó Morera, que México registra al día unos 99 asesinatos, 5 secuestros y 24 extorsiones.

INCERTIDUMBRE E IMPUNIDAD

Una de las principales acciones de López Obrador ha sido la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo mixto de policías y militares, que "ha generado incertidumbre" en las Fuerzas Armadas, apuntó Julio Ríos, director de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Esto se ha sumado al "abandono" de las policías locales y la eliminación de la Policía Federal, añadió el investigador, quien percibe que "hay muchos huecos" en el Estado mexicano.

"La popularidad del presidente de la República es el único faro que se ha mantenido fijo en un mar cada vez más turbulento de creciente incertidumbre. Tenemos que preguntarnos qué haremos cuando se apague la luz de este faro, qué vamos a hacer y hacia dónde vamos a ir", advirtió Ríos al comentar el informe.

En un reporte diferente, el grupo Impunidad Cero informó este martes que en México solo en uno de cada 10 homicidios dolosos se castiga al responsable, tras analizar los 33 mil asesinatos registrados en el país en 2018, el año más inseguro hasta ahora.

La agrupación expuso que México es el duodécimo país más violento del mundo en cuestión de asesinatos, con una tasa de 24.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy similar a la de Colombia, y la más alta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

RECHAZA RECTIFICAR

Pese a los cuestionamientos de agrupaciones civiles, el presidente rechazó este martes rectificar su estrategia de seguridad al argumentar que el Gobierno "mejorará poco a poco".

"No, porque lo que quieren, con todo respeto, es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, al 'mátalos en caliente'. Eso no, esas políticas fascistoides no", declaró López Obrador en su conferencia matutina.

El mandatario atribuyó las cifras del 1 de diciembre a la muerte de 23 personas durante un enfrentamiento en el municipio de Villa Unión, del estado de Coahuila, lo que ha calificado como "hechos aislados".