El antro "República" donde se reportó su desaparición de Iñigo Arenas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL). - Un hombre de 41 años identificado como Iñigo Arenas Saiz fue reportado como desaparecido en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por el Consejo Ciudadano de Ciudad de México, fue visto por última vez en el antro República CDMX.

Iñigo Arenas Saiz vestía jeans y camisa de cuadros gris al momento de su desaparición el pasado 6 de agosto en el club nocturno ubicado en Presidente Masaryk 407, alcaldía Miguel Hidalgo.

Aunque no es la primera vez que este lugar capta atención en los noticieros, en 2019 la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México detuvo a una banda dedicada al robo y secuestro exprés a las afueras de este antro-bar.

Identificado en redes sociales como "República" CDMX, se presenta en su cuenta de Instagram como un Club Social al que sólo se puede acceder con membresía. Para registrarse es necesario llenar un cuestionario a través de su sitio web.

"'República' es un espacio exclusivo con música estupenda, baile y bebidas. Todo está combinado para crear el ambiente correcto para vivir la mejor experiencia", se lee en una de las historias de Instagram.

Entre los datos personales que se pide a los aspirantes a una membresía están: nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento y cuenta de Instagram.

De acuerdo con información de la propia página, la confirmación para pertenecer al club se envía por correo electrónico y no tiene costo. Además es "de por vida a menos de que rompas las reglas".

Éste sólo abre los jueves, viernes y sábado.

Secuestro exprés afuera del bar "República", en Masaryk. El Universal informó en 2019 que los miembros de una banda fueron detenidos por secuestro exprés y robo al exterior del bar "República" de Polanco. Se trató de tres hombres y dos mujeres.

La Policía de Investigación ubicó que los integrantes de dicha organización ofertaban el servicio de taxi particular al exterior del bar.

Una vez que las víctimas abordaban el vehículo, tres sujetos subían más adelante y los despojaban de sus pertenencias para posteriormente abandonarlos con vida en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.