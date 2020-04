"El Bronco" amaga con cárcel a patrones que obliguen a laborar en actividades no esenciales

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", amenazó con cárcel a los patrones de trabajadores que fallezcan de Covid-19, y se contagien al ser obligados a laborar en actividades no esenciales, ya que así lo contempla la legislación penal.

Al respecto, el secretario de Economía y Trabajo del gobierno estatal, Roberto Russildi Montellano, declaró que se reciben 500 reportes diarios, de trabajadores que denuncian que están siendo obligados a laborar en empresas que realizan actividades no esenciales.

Señaló el funcionario que inspectores de la dependencia están acudiendo a verificar las denuncias, incluyendo en empresas que están autorizadas para laborar durante la contingencia sanitaria; pero no están tomando acciones preventivas para proteger a su personal.

Al respecto, comentó el gobernador "a los que pesquemos y que sus trabajadores tengan contagio los vamos a hacer responsables, porque no es bueno para la sociedad". Afirmó que no sólo se les aplicará la clausura sino también se les imputará la responsabilidad penal, "existe en la ley, vamos a aplicarla".

Reiteró que el contagio de una persona por irresponsabilidad de la empresa será sancionada con lo que dice la ley, que prevé sanciones penales, no sólo administrativas, pues las autoridades podrán darle seguimiento a la ruta de cómo un trabajador que fallezca haya contraído el virus.

Pero también serán sancionados los trabajadores que engañen a la autoridad y hagan ese tipo de denuncias sin fundamento "para irse a su casa".

El mandatario estatal recalcó que el miércoles sostendrá una reunión virtual con los alcaldes para homologar y endurecer acciones a fin de disminuir los contagios de coronavirus. "Les estamos avisando, resguárdense en sus casas, si para cuidarlos tenemos que meterlos a sus casas, lo haremos, más vale que lo hagan por la buena, la fuerza pública está para otras cosas, no para llevar caprichudos a su casa".

Dan positivo 13 trabajadores de constructora

Manuel de la O Cavazos, Secretario Estatal de Salud, llamó a la población a permanecer en su casa, si no es necesario o urgente salir, para no saturar el estado de salud, como ya ocurre en algunas entidades del país, como, afirmó, ya suceder en Ciudad de México, Sinaloa y Baja California.

Aseveró que de las nueve mil 450 camas con que cuenta el sector público y privado de salud, hay cuatro mil camas disponibles para atender la pandemia de Covid-19, mientras se dispone de 550 camas de cuidados intensivos, con posibilidades de crecer a 870 en las próximas semanas.

Expresó que el estado cuenta con gran infraestructura, así como personal y equipo médico de calidad, pero si no logramos aplanar la curva de contagios, de una semana otra se puede colapsar el sistema y no habrá lugar para atender a los enfermos.

Expresó por otro lado que los trece trabajadores de una empresa constructora de esta ciudad, dieron positivo a Covid-19, al confirmarse los resultados de cinco casos que estaban pendientes, adicionales a los ocho que dio a conocer el domingo.

Hasta el momento, informó el funcionario, el Indre ha confirmado 196 casos de Covid-19, doce más que el domingo; pero la cifra se eleva a 283 (doce más que el domingo), si se suman los 87 pacientes que dieron positivo en hospitales y laboratorios privados, pendientes de confirmación en las pruebas que realice el gobierno federal.

Entre los nuevos infectados por el virus, dijo Manuel de la O, hay un habitante del área rural, que vive en el municipio de Sabinas Hidalgo. Hasta hoy Monterrey registra el mayor número de pacientes con 73, seguido por San Pedro con 59, Ciudad Guadalupe con 35 y Escobedo con 20 casos de la enfermedad.