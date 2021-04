"El Bronco" pide a AMLO vacunar a todos los médicos

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Salud, Jorge Alocer Varela, reconsiderar su Plan Nacional de Vacunación, y que ordenen "vacunar a todos", los médicos, pues afirmó, "no estamos siendo recíprocos" con ellos, al no vacunarlos primero.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario estatal expuso: "Sr. Presidente, Andrés Manuel López Obrador y Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela: los médicos se están jugando su vida por México y no estamos siendo recíprocos al no vacunarlos primero. Salvemos a quienes han luchado por muchas vidas. ¡Reconsideren y ordenen que se vacune a todos".

Hubo quienes apoyaron el llamado de "El Bronco", y hasta le dijeron que "fue un error", no haber votado por él, para que hoy fuera presidente de México. Baldo Niño, le dijo, "mi gober, usted siempre atento a las necesidades de los mexicanos. Le suplicamos, le rogamos de la manera más humilde, que sea nuestro próximo Presidente de la República".

Anabel Canizales Cuevas, comentó que el sector salud fue quien dio y está dando la guerra al Covid, aún con carencias de insumos. "Ya muchos compañeros cayeron ante esta enfermedad y los que quedamos seguimos en pie de lucha, sí fue lo que elegimos y no nos quejamos de eso, sólo pedimos que se nos den armas y la vacuna es una muy primordial. No más mendigar vacuna".

Hubo quien expuso que no sólo el personal médico está expuesto al virus, sino muchos otros trabajadores del sector salud y de otras áreas de la economía que no han sido vacunados.

Denise de Rosenzweig, pidió se respete el Plan Nacional de Vacunación, donde se establece que el resto del personal de salud de las 11 categorías, van antes que maestros y mayores de 50 años en la inmunización.

Tomas López Alcalá, expuso: "No creo que reconsidere, es un anciano necio y terco, odia a los profesionistas, a él lo único que le importa es su tren Maya, su refinería y su inútil aeropuerto. Y claro, seguir mamando como becerro".

Hubo también reclamos a Rodríguez Calderón, pues le recordaron que prometió comprar vacunas, "¿por qué no lo hizo, en vez de mandar los impuestos a México?", mientras Onésimo Ordóñez le preguntó, "y las vacunas que iban a traer de Rusia, nunca serviste para nada".

La doctora Beatriz Calderón Lozano, retó a Rodríguez Calderón a estar con quienes hoy repetirán frente al estadio de Rayados, en avenida Pablo Livas, una protesta como la que realizaron el miércoles por la tarde, para exigir vacunas, con bloqueos intermitentes en los carriles de circulación de oriente a poniente y de poniente a oriente.

"¿Por qué no nos acompañas hoy para que no quede sólo en palabras y que se vea realmente que estás con nosotros? Por qué no se presenta también el Dr. Manuel de la O Cavazos (secretario estatal de Salud)?", cuestionó la doctora Calderón Lozano.

Finalmente, señaló, "hace dos años pensé que no tendrías nada que estar haciendo como candidato presidencial, pero si quieres demostrar más tu compromiso con el pueblo de Nuevo León, ésta es una excelente oportunidad Nuevo León no es agachón".