"El Bronco" rinde su Quinto Informe como gobernador de Nuevo León

A diferencia de los cuatro años anteriores, cuando enfrentó duros cuestionamientos de la mayoría de las bancadas, el mandatario estatal Jaime Rodríguez Calderón rindió este día su Quinto Informe de Gobierno, entre críticas ligeras y reconocimientos del PAN, el PRI y el PVEM, por la forma en la que ha enfrentado la pandemia de Covid-19, y recibió el apoyo de tricolores y blanquiazules, por sus reclamos a la Federación al exigir más recursos a la entidad.

Aunque los grupos legislativos citaron promesas incumplidas, errores e insuficiencias, esta vez no centraron sus discursos sobre acusaciones de corrupción ni mencionaron el procedimiento legal, instruido contra el mandatario estatal, por el uso de recursos económicos y humanos para lograr su candidatura presidencial independiente en 2018. El coordinador de Morena, Ramiro González, dio la nota de mayor discordancia y recibió la réplica más contundente de "El Bronco", al referir sus reclamos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, alegando falta de apoyos y pedirle precisar qué hizo con los recursos que su gobierno dejó de erogar, dado que la federación lo sustituyó en la entrega de apoyos y amplió los mismos para atender a los adultos mayores, otorgar becas para estudiantes y a personas con discapacidad, entre otros rubros, que superan una erogación anual de la Federación en el estado, por más de siete mil millones de pesos. González mencionó entre otros el programa de Escuelas al Cien, el Fondo Metropolitano y la entrega de recursos para obras de infraestructura, ante lo cual dijo, cuenta con el apoyo de un presidente sensible para que Nuevo León siga avanzando dentro de la Cuarta Transformación.

El panista Luis Susarrey Flores mencionó que en 2015 la expectativa sobre el nuevo gobierno era muy alta; peroa cinco años de distancia la decepción fue mayor. Recordó que su lucha contra los corruptos terminó en un show de dos horas y media, y recordó que, habiendo tantos problemas, en 2018 abandonó la gubernatura para buscar la presidencia. Señaló sin embargo que, en la gestión de "El Bronco", "no todo el saldo es negativo", y expresó que "no es digno agarrarlo de piñata" para sacar provecho político, porque "el PAN no es oposición, es alternativa de gobierno". Expresó que "lo ha hecho bien en el manejo de la pandemia de Covid-19, pues se evitó la saturación hospitalaria".

Consideró que también ha manejado bien las finanzas públicas, tras recibir un estado quebrado, "y su actitud frente al maltrato de la Federación hacia las entidades productivas, cuenta con nuestro apoyo para defender a Nuevo León, porque a Nuevo León se le respeta". Más aún, dijo, el panista "quisiéramos que los cuatro años anteriores hubieran sido como éste, ¿por qué esperar a tocar fondo para asumir una responsabilidad?". Señaló Suarrey que es buen momento para evitar que el barco se hunda y dejar el timón a un gobierno que pueda estar a las alturas que tiene y merece Nuevo León, "que hable fuerte y defienda a su estado como generaciones anteriores", para que el estado vuelva a ser lo que fuimos: el mejor lugar para vivir en todo México, con una visión a largo plazo".

El priista Adrián de la Garza Tijerina también reconoció el esfuerzo del gobierno de Jaime Rodríguez para atender la salud, no obstante que, dijo, más de tres mil 900 personas han fallecido por la pandemia, pues se procedió a la instalación de los centros móviles para pruebas de covid-19, se otorgaron paquetes alimentarios y señaló que "a diferencia del gobierno federal, existe voluntad para apoyar a las pequeñas y medianas empresas". Ofreció que el PRI será su aliado para mejorar la calidad de vida de los nuevoleoneses, y que haya oportunidades de crecimiento, entre otros apoyos de la Federación. En representación de Movimiento Ciudadano, Tabita Ortiz comentó que la gestión de "El Bronco" ha sido señalada por opacidad y tibieza para combatir la corrupción, y expresó que heredó en Fuerza Civil heredó la mejor policía de México, y ahora es una de las más cuestionadas. Pidió que no olvide sus promesas de campaña, ni las prioridades de su gobierno, y señaló que "tiene un año para enmendar el rumbo del estado".

Asael Sepúlveda, coordinador del PT, reconoció avances y logros, pero también errores y contradicciones, y le hizo "un llamado respetuoso a cumplir sus compromisos y promesas y que no se deje arredrar por las dificultades que representa la pandemia, sino que le sirva de acicate en el último año de gobierno". La diputada del Panal, María Dolores Leal Cantú, ofreció su apoyo para la gobernabilidad del estado, mientras Ivonne Bustos del PVEM, señaló que durante la pandemia fue más allá de los lineamientos del gobierno federal que fueron más flexibles, y se puso a cargo para enfrentar el problema de salud.

Sin embargo, señaló, la gente espera más. Juan Carlos Leal, diputado del PES, centró su discurso en reiterar que peleará incansablemente por proteger y garantizar la vida, la educación y los derechos de la familia, de los padres, de los hijos y de los más indefensos, así como crear las condiciones humanas, legales y suficientes para que la familia siga siendo el núcleo social prioritario e indispensable del gobierno de Nuevo León.

Finalmente, Claudia Tapia, del Grupo Independiente Progresista demandó atender el problema de los feminicidios que con un total de 50 en lo que va del año, colocan a Nuevo León como tercer lugar nacional y a Monterrey como la ciudad con más delitos de este tipo. También expuso que, con 991 personas desaparecidas, el estado ocupa el quinto lugar nacional, mientras la falta de interés del gobierno estatal "ha sido una constante".