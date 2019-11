El Buen Fin 2019. Errores y falsos descuentos

En su novena edición El Buen Fin, que llevó a cabo del 15 al 18 de noviembre, presentó algunas fallas en su etiquetado, descuentos y promociones.

Usuarios aprovecharon los errores de las tiendas para adquirir productos a muy bajo costo durante "el fin de semana más barato del año". En algunos casos la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino y a través del departamento jurídico de esta dependencia, así como el de la tienda se llegó al acuerdo para que los artículos fueran vendidos al precio que marcaba el etiquetado.

Por un error en la redacción de un correo electrónico, Walmart Pachuca tuvo que vender ocho pantallas de 55 pulgadas marca LG UHD smart TV y quedó latente la posibilidad de que 18 personas más presenten su queja, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El viernes pasado, cuando Walmart inició con sus cinco días de descuentos, envió un correo de una oferta con errores, ya que decía que se ofertaba una pantalla con un precio de 13 mil 999 a 9 mil 488 cada una, pero decía que a 24 meses sin intereses el precio sería de mil 581.33 pesos.

La queja la presentó un consumidor vía Concilia express, a las 19:30 horas, en la llamada explicó que recibió un Newsletter Walmart México en donde estaba la oferta de mil 581.33 pesos, por lo que pidió se respetara la oferta.

Un mal etiquetado provocó que dos tiendas de autoservicio, una en Durango y otra en la Ciudad de México (CDMX), tuvieran que vender pantallas en 3.78 pesos, dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

En la CDMX, Walmart Cuitláhuac, ubicado en Eje 3 Norte 3651, Victoria de las Democracias, Azcapotzalco, la tienda, que no está en El Buen Fin, tuvo que vender siete pantallas en 2 mil 498 pesos en lugar de 24 mil pesos, por un error de etiquetado. Además de las pantallas marca Samsung de 40 pulgadas se vendieron 9 consolas de videojuegos PSP4, haciendo un total de 16 productos entregados a dicho precio.

Los primero días de El Buen Fin transcurrieron con algunos incidentes, como errores de etiquetado que llevaron a vender a una tienda de autoservicio una pantalla a 3 pesos, además de que hubo casos en que se aplicaron descuentos sobre un precio mayor al de la etiqueta.

Vicky compró un chaleco con un descuento de 40%, la etiqueta decía 599 pesos, pero al pagar en cajas no se fijó que tomaron el precio de lista de 799 pesos, lo que significó un engaño. El descuento original fue de 40% sobre un precio de 599 pesos, tal y como lo marca la etiqueta, lo que significaría que debería pagar 359.4 pesos.

Sin embargo, cuando llegó a caja le hicieron 40% de descuento sobre un precio de 799, que no estaba en la etiqueta, pero si en la lista de la tienda departamental, por lo finalmente pagó 479.40 pesos.