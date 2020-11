El camino de Cienfuegos de EU a México

La juez estadounidense Carol Amon, de la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, avaló este miércoles desechar los cargos en contra del exsecretario mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos.

Esto es lo que sigue para el general Cienfuegos a partir de este momento y hasta que regrese a México:

*Bajo el acuerdo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República, Cienfuegos sale voluntariamente de territorio estadounidense.

* Su traslado se realizará en las próximas horas, porque el acuerdo señala que será "expedito".

* El general, quien hasta el momento se encuentra retenido en el Centro de Detención Metropolitano, en Brooklyn, será enviado a México escoltado por el servicio de alguaciles de Estados Unidos, quienes deben asegurar que llegue bien.

* Los cargos que pesan en su contra en Estados Unidos –tres por narcotráfico y uno por "lavado" de dinero- serán retirados una vez que Cienfuegos esté en suelo mexicano.

* En México, será la Fiscalía General de la República –que tiene abierta una investigación con base en las evidencias proporcionadas por el Departamento de Justicia de EU- la que reciba a Cienfuegos.

* El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que Cienfuegos llegará a México como un ciudadano mexicano que ya no está acusado en Estados Unidos.

Podría abandonar hoy mismo EU: abogado

Edward Sapone, abogado del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, afirmó que se espera que hoy mismo el general abandone Estados Unidos para ser deportado a México.

Luego de que la juez Carol Amon autorizó en audiencia retirar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra Cienfuegos, el abogado Sapone precisó que con esta decisión, el gobierno de Estados Unidos ya no tiene ningún proceso pendiente en contra de su cliente.

"Como dijo la juez, (el regreso de Cienfuegos) se hará muy pronto, quizá hoy", dijo.

Afirmó que el general está contento con la decisión de la fiscalía estadounidense.

"Siempre se declaró inocente de todos los cargos del auto de acusación, las acusaciones no son más que acusaciones, no se le comprobó nada, el general siempre sostuvo su inocencia", explicó.

Comentó que, por razones de seguridad no se sabe a ciencia cierta la fecha y hora de la salida del general de territorio estadounidense, sin embargo, debido a que la juez ordenó que esto ocurriera lo más pronto posible, se espera que hoy mismo sea trasladado a México.

Negó que el extitular de Sedena negociara un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de México para obtener beneficios.

--Jueza acepta desechar cargos contra Cienfuegos

Esta mañana de miércoles, la jueza Carol Bagley Amon aceptó desechar cargos contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, quien fue detenido por tres cargos por narcotráfico y uno por "lavado" de dinero.

Durante la audiencia, la juez señaló que la decisión se tomó al más alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos para permitir que México investigue y para mantener "la fuerte sociedad en materia de procuración de justicia" que existe entre México y Estados Unidos.

Añadió que no existe evidencia de mala fe ni sospecha de que México no llevará a cabo una investigación.

Cienfuegos será trasladado a México de forma expedita, custodiado por alguaciles, y los cargos en su contra en Estados Unidos: tres de narcotráfico y uno por lavado de dinero, serán desechados una vez que el exsecretario mexicano de Defensa esté en suelo mexicano.

Tras darse a conocer la decisión, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la determinación de la jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York es una muestra de la solidez de la relación bilateral y la confianza del gobierno de Estados Unidos en las instituciones de justicia mexicanas.