"El camino no es fácil", dice Diego Sinhue tras violencia en Celaya

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reconoció que "el camino no es fácil", en busca de regresar la paz a ese estado, tras los hechos de violencia registrados ayer en varios municipios de la entidad.

"Sabemos que el camino no es fácil, sin embargo, estamos comprometidos y seguimos trabajando de manera coordinada por recuperar la paz de las familias guanajuatenses".

El mandatario guanajuatense, agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a todas las autoridades estatales, federales y municipales su colaboración.

En su mensaje público dirigido a los habitantes de Guanajuato y en especial a los de Celaya, les reiteró su compromiso para seguir en el camino de la construcción de la paz.

"Durante los operativos ayer registrados no hubo civiles lesionados y no bajaremos la guardia", enfatizó Rodríguez Vallejo, en sus redes sociales.