El Castillo de Chapultepec celebrará 78 aniversario con actividades

Con el propósito de preservar la memoria histórica del país y difundirla al resto del mundo, valiéndose de una selectiva muestra de objetos e imágenes que permiten interpretar los acontecimientos históricos que dieron forma a nuestra nación, el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, abrió sus puertas el 27 se septiembre de 1944.

En su 78 aniversario, el recinto llevará a cabo una programación pensada para el conocimiento y disfrute de sus públicos, juntando teatro, ópera, ballet, música de orquesta, conferencias, paseos y visitas guiadas.

Las celebraciones comienzan este jueves a las 19:00 horas; en el patio del Alcázar se presentará la obra de teatro inspirada en la Revolución Mexicana, "Nosotros somos Dios", cuya historia se desarrolla en el gobierno del general Victoriano Huerta. La historia de Wilberto Cantón, adaptada y dirigida por Guadalupe Rammath, gira en torno a la disyuntiva de Don Justo Álvarez del Prado, ministro de Justicia, cuando se entera que sus hijos pertenecen al movimiento revolucionario.

En ese mismo espacio, el día 23, a las 19:00 horas, se presentará la compañía artística Ópera Joven, la cual, en casi 13 años de trayectoria, ha integrado un rico repertorio del género operístico y ópera-pop, también llamado "classical crossover", así como de música mexicana popular.

El sábado 24, a las 19:00 horas, el público apreciará en la explanada del museo la presentación del Ballet Folklórico Vini Cubi, de la Universidad Nacional Autónoma de México. La agrupación fue fundada en 1973, por Enrique Jorge Gómez Lomelí y Abigail Aguilar, y recibe cada año a nuevos bailarines universitarios, logrando un equilibrio entre gente nueva y exalumnos.

El día 27, a las 19:00 horas, el patio del Alcázar recibirá a la Orquesta Iberoamericana. Creada con músicos de alto nivel, la agrupación musical busca elevar el nivel interpretativo de las orquestas mexicanas, por lo cual ha sido invitada a importantes foros nacionales e internacionales.

La música continuará el viernes 30, con el concierto homenaje al compositor Manuel Esperón, el más prolífico de la época de oro del cine mexicano, autor de canciones como Amorcito corazón, Flor de azalea, Ay Jalisco, no te rajes y No volveré, entre otras. La cita es a las 19:00 horas, en el patio del Alcázar.

Los días 27 y 29 de septiembre, así como el 1 de octubre, se dará un paseo por diferentes monumentos y espacios en los alrededores del Cerro del Chapulín, como los petroglifos de Moctezuma Xocoyotzin, las escalinatas de la emperatriz Carlota, la cueva de Cincalco, los acueductos de Santa Fe y los manantiales. Se recomienda portar ropa cómoda, calzado antiderrapante y gorra. La actividad se realiza a las 10:00 y 12:30 horas; está dirigida a niños de 10 años en adelante y a adultos, en grupos no mayores de 15 personas.

También se hará una visita guiada virtual por el museo, los días 27, 29 y 30 de septiembre, a las 10:00 horas, previo registro a los correos: serv_edu.mnh@inah.gob.mx y hector_dominguez@inah.gob.mx. En tanto, la visita guiada por el Alcázar se efectuará del martes 27 al sábado 1 de octubre, a las 9:30, 10:30 y 11:00 horas.

El 27 de septiembre, a las 12:00, se dictará la conferencia El reloj que hizo famoso al dólar, un Ingersoll Yankee en la colección del Museo Nacional de Historia, la cual versará sobre un reloj que perteneció al poeta Rubén Darío, relevante también por su manufactura, parte de la colección de relojes de bolsillo del recinto.

Las actividades diurnas están incluidas en el boleto de entrada al espacio museo; en tanto, las actividades nocturnas son de entrada libre, pero con cupo limitado. No se requiere reservación en ningún caso, salvo llegar con anticipación.