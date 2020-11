"El centro nos ha dejado solos", acusa gobernador de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, llamó a la población de la entidad "a no ceder ante esa agresión que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, de limitar el crecimiento de nuestro estado" con el presupuesto federal para 2021. Durante una gira por el municipio de Lampazos, al norte de Monterrey, "El Bronco" comentó: "Se los dije a los diputados federales (de Morena y sus aliados), pensé que iban a tomar una actitud de defensa de Nuevo León, pero no lo hicieron".

Consideró que "les ganó su posibilidad política, esa aberración de ser sumisos a algo que creo que ni siquiera están de acuerdo, porque los conozco, sé que lo hicieron a fuerza, sin convicción". El mandatario dijo que por el recorte presupuestal no habría bono anual para los trabajadores del estado, "hay que aguantar para conservar el empleo, porque no subiré los impuestos a la gente para resolver los problemas de la burocracia, así nos tocó porque el centro nos ha dejado solos". En tanto Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la fracción panista en el Congreso local, ofreció trabajar en conjunto con el mandatario estatal para presentar una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, al señalar que "daña gravemente las finanzas del estado y los municipios". De la Fuente afirmó que el PEF es inequitativo, injusto y centralista, ya que "acapara los recursos para el Ejecutivo Federal y dan?a acciones y programas importantes del estado y los municipios en las áreas de Seguridad, Salud, Proteccio?n Civil, Desarrollo Agropecuario y Promoción del Empleo.

Expuso que, así como Tamaulipas anunció una controversia constitucional ante la SCJN, el gobierno estatal debe hacer lo mismo, "no nos podemos quedar cruzados de brazos solamente observando como el Gobierno Federal le quita recursos que en justicia y legalmente merece Nuevo Leo?n".