El cierre fronterizo ha costado millones

Por El Universal

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudad Juárez, Chih.- A nueve meses del cierre de la frontera para la exportación de ganado a los Estados Unidos, los ganaderos de Chihuahua continúan afectados y con pérdidas millonarias que hacienden a los más de 500 millones de dólares.

Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua, comentó en entrevista que, desde que se implementó el cierre de la frontera en el mes de mayo del 2025, se han dejado de exportar, no solo en este estado sino en todo el país, alrededor de un millón de cabezas de ganado.

Además, afirmó que como ganaderos están con la "pata en el pescuezo", por parte del gobierno americano, ya que se les exige cumplir con los protocolos, pero la frontera aún no tiene una fecha específica para la apertura para el paso de ganado.

"Se han dejado de exportar, de todo el país no solo de Chihuahua un millón de cabezas, si lo multiplicamos por mil dólares por cabeza que se ha dejado en la mesa, estamos hablando de mil millones de dólares representativos. Obviamente todo ese recurso les entra directamente a los estados a través de divisas, porque somos un sector muy integrado a la sociedad y que eso les afecta a los municipios del sector primario", aseguró el líder ganadero.

En el caso específico de Chihuahua, comentó que se exportan entre 500 a 550 mil cabezas de ganado, las cuales no se han podido cruzar y representaría una afectación económica de alrededor 500 millones de dólares.

Bustillos refirió que a la fecha se tienen estrategias de contención para que se genere la confianza a los Estados Unidos de que Chihuahua está libre del gusano barrenador, esto con la limitación de la movilización de ganado de otros estados por esta región.

