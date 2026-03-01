El CJNG también trafica con mercurio

Ciudad de México.- El 1 de junio de 2025, casi a las 11 de la noche, un contenedor llegó al puerto del Callao en Perú. Cinco días antes había partido del puerto de Manzanillo, Colima. La documentación de embarque señala que transportaba 800 sacos de piedra triturada, de 25 kilogramos cada uno, con destino final Bolivia.

Un análisis de laboratorio determinó que la piedra estaba impregnada de mercurio; insumo clave para la minería ilegal de oro, cuya importación requiere permisos especiales. La cantidad del metal fue estimada en cuatro toneladas, valuadas en más de 500 mil dólares, unos 8.7 millones de pesos, de acuerdo con la autoridad aduanera.

Según documentos de la fiscalía peruana, el 26 de junio de 2025 el caso del contenedor asegurado fue atraído por una instancia nacional, al tratarse de un probable delito con alcance internacional relacionado con el tráfico de mercurio entre México, Perú y Bolivia.

La incautación también fue citada en un informe elaborado el año pasado por la ONG Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés). Entre abril de 2019 y junio de 2025, la organización detectó 50 envíos ocultos de mercurio desde México, de los cuales 37 arribaron a Perú.

Detrás de la extracción de este metal en México se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que controla la explotación de mercurio en algunas minas del estado de Querétaro, de acuerdo con el informe de EIA.

La Fiscalía de Perú indaga a la compañía mexicana Exportadora de Rocas y Derivados Zace S.A. de C.V., con sede en Querétaro, México, y su representante legal Eduardo García Patlán, así como a Luz Zelmira Morena Valdivia, residente en Bolivia, señalada como destinataria del contenedor.

Las investigaciones también alcanzan al peruano Christan Estunder Castillo Meléndez, gerente de la empresa C&K Pukaray E.I.R.L, dedicada a la comercialización de materiales de construcción, con sede en Lima.

Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en temas de seguridad, señaló que el tráfico de mercurio constituye una línea de negocio del CJNG, que en México opera en gran medida fuera del radar de las autoridades.

Se buscó la versión de los involucrados mediante correos electrónicos, visitas a domicilios y mensajes directos, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

También se solicitó información a autoridades de Querétaro y a la Fiscalía General de la República sobre posibles investigaciones y coordinación con Perú; el gobierno estatal declinó su competencia y la FGR no respondió.