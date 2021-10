"El compromiso con la nación es incuestionable", dice la UNAM

El compromiso y solidaridad históricos de la Universidad Nacional (UNAM) con la nación es incuestionable, respondió hoy la UNAM luego de críticas del presidente López Obrador el jueves y el viernes.

"Muestras recientes son los sismos de Septiembre de 2017, donde brindó apoyos y asesorías a gobiernos y población en prácticamente todos los ámbitos, así como con la colaboración de expertos en diversos campos a lo largo de la crisis sanitaria que hemos padecido", dice la UNAM en un comunicado.

"En la Universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas, para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad. Así es y así ha servido a México, la Universidad de la Nación", dice el comunicado publicado en su portal.

Políticos y académicos respaldan a la UNAM

Ante los dichos mencionados por el Presidente, políticos y académicos expresaron su respaldo hacia la universidad.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, a través de Twitter manifestó su apoyo y respaldo al rector de la UNAM, el Dr. Enrique Graue, mismo que extendió hacia la comunidad universitaria.

"El conocimiento no debe estar condicionado al contexto político, por el contrario, debe tener una visión enfocada al desarrollo de nuestra sociedad", escribió.

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, lamentó los comentarios del presidente en contra de la UNAM y aseguró que así como todos los presidentes, López Obrador se irá pero la máxima casa de estudios prevalecerá.

"Me parece muy lamentable que el Ejecutivo federal lesione, dañe y violente nuestra máxima casa de estudios, hoy se atrevió a señalar a esta institución, que en su nombre lleva su cualidad, que es autónoma. Este presidente se irá como se han ido todos, pero nuestra máxima casa de etsudios prevalecerá, ya basta a las agresiones a la UNAM", expresó ante el pleno del Senado.

El comunicador y analista político, Leonardo Curzio, ante los ataques hacia la institución expresó "0 y van 3".

Por su parte, el académico, Javier Martín Reyes, aseveró que el presidente López Obrador miente y le guste o no, la UNAM es orgullosamente plural y diversa.

"Libertad académica, una conquista de la UNAM para México"

El historiador Enrique Krauze cuestionó hoy las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "La libertad académica es una conquista de la UNAM para México. Esa libertad nos distingue de regímenes totalitarios", escribió en Twitter.

Por segundo día consecutivo, López Obrador criticó a UNAM al asegurar que, como todas las universidades del país, fue sometida al pensamiento neoliberal y lamentó que se haya "derechizado" en los últimos años.

En conferencia de prensa y al asegurar que "no actuó de mala fe" y que "tiene su conciencia tranquila", el titular del Ejecutivo federal afirmó que la Máxima Casa de Estudios del país no estuvo "a la altura de la circunstancias" en el periodo neoliberal, pues acusó que los intelectuales de la Universidad Nacional fueron cooptados por el expresidente Carlos Salinas de Gortari para legitimar "todas las atrocidades" de ese periodo.

Ante los dichos del presidente, Krauze también compartió un enlace al documental "Libertad para educar" de Editorial Clío, realizado este año por Juan Prieto, con investigación y guion de Javier Lara Bayón, disponible en las redes sociales de Clío.

El documental aborda cómo los intelectuales en los primeros años del México independiente se preocuparon por la libertad de crear conocimiento, difundirlo, explicarlo y educar

"En la búsqueda de esta libertad las generaciones que los siguieron se enfrentaron a la una cuestión fundamental: ¿debía responder la enseñanza a la ideología del Estado? Una pregunta que tiene respuesta precisa en el contexto de un régimen libre y democrático", se lee en la introducción del documental.