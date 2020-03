El coronavirus día a día en México

El viernes 28 de febrero, la Secretaría de Salud (Ssa) confirmó el primer caso de coronavirus o Covid-19 en México. Durante estos 15 días siguientes, hay un total de 12 casos confirmados y uno más que está bajo análisis.

Hasta el momento, todos los casos han sido importados. La mayoría de los casos son mexicanos que viajaron a Italia y tuvieron contacto con una persona de aquel país contagiado de coronavirus o Covid-19. Otras dos personas se contagiaron en Estados Unidos y España.

Sin embargo, hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en 15 días el coronavirus podría estar en una fase de transmisión comunitaria en México. Es decir, que habría más casos de coronavirus en el país y se tendrán que tomar otro tipo de acciones de control.

Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, López- Gatell dijo que el caso número 13 se trataría de un hombre de 71 años que pudiera tener una enfermedad más avanzada.

--¿En qué fase o escenario se encuentra México ahora?

El funcionario dijo que por el momento nos mantenemos en fase uno, con pocos casos importados, sin embargo, en los aeropuertos internaciones que reciben viajes de China o de los 10 países de transmisión activa del Covid-19 se intensificará el tamisaje a través del monitoreo de temperatura y síntomas en los pasajeros.

"No se pretende restringir los viajes internacionales a México, no cerrar fronteras, ni los puertos marítimos, medidas que no tienen fundamento científico y alteran el comercio internacional".

--¿Qué es el coronavirus o Covid-19?

El coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. Tiene origen en la ciudad de Wuhan, China, en donde permanece el mayor número de infectados.

Sin embargo, países como Italia, Irán, España, Japón y Corea del Sur presentan brotes comunitarios.

--¿Cuáles son las medidas de prevención ante el coronavirus?

El Covid-19 causa una enfermedad respiratoria como la gripe (influenza) con diversos síntomas (tos, fiebre, etc.) que, en casos graves, puede producir una neumonía. Entre las medidas de protección se encuentran lavarse las manos regularmente y evitar tocarse la cara. En caso de que no se encuentre en posibilidades de lavar las manos, se puede utilizar gel antibacterial y posteriormente, lavarse las manos.

--¿Cuáles son los síntomas del coronavirus o Covid-19?

Covid-19 se caracteriza por síntomas leves, como, secreciones nasales, dolor de garganta, tos y fiebre. La enfermedad puede ser más grave en algunas personas y provocar neumonía o dificultades respiratorias.

Más raramente puede ser mortal. Las personas de edad avanzada y las personas con otras afecciones médicas (como asma, diabetes o cardiopatías) pueden ser más vulnerables y enfermar de gravedad.