El corredor del narco que nunca ganó "El Mencho"

Ciudad de México.- Un mapa encontrado por El Universal en el último refugio de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" o "Señor de los Gallos", apunta a que el extinto capo dirigía una estrategia para controlar la Sierra-Costa de Michoacán, una región clave para el trasiego de drogas y precursores químicos que colinda con Colima y Jalisco.

Se trata de un plano impreso en manta de los municipios de Chinicuila, Coalcomán, Coahuayana y Aquila, los cuales forman parte de este corredor que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no ha podido dominar y que se disputa con los llamados Cárteles Unidos, surgidos de la alianza entre Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo", líder del Cártel de Tepalcatepec; el extemplario Fernando Cruz Mendoza, "El Tena", y Enrique Barragán Chávez, "El Güicho" o "El R-5".

Pueblos, carreteras y brechas están marcados en la manta con colores, números y siglas que dan cuenta de que "El Mencho" seguía paso a paso una estrategia para hacerse del control territorial de la preciada región que ha sido históricamente controlada por grupos criminales como el Cártel del Milenio, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

En círculos rojos vienen marcados los pueblos y comunidades que el Cártel Jalisco Nueva Generación no domina, como Santa María Ostula y Maquili, en Aquila, al igual que Palos Marías y Santa María Miramar, en Coahuayana, donde las cuatro letras han emprendido feroces ofensivas contra la policía comunitaria y autodefensas, presuntamente ligadas a los Cárteles Unidos, que les impiden avanzar por la costa michoacana.

De acuerdo con autoridades federales, "El Mencho" llevaba más de una década disputándose la Sierra-Costa michoacana con Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo", líder de los Cárteles Unidos, y sus socios Héctor Zepeda Navarrete, "El Comandante Teto", y el extemplario Fernando Cruz Mendoza, "El Tena".