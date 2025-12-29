El Crematorio Plenitud, duelo que no termina

Ciudad Juárez, Chih.- Lo más horroroso, triste y deshumanizado... así es como cientos de familias califican el hallazgo de 383 cuerpos abandonados y sin incinerar en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, Chihuahua.

A seis meses del hecho que conmocionó al país, las familias siguen en su lucha por la justicia y la verdad, y aunque hasta la fecha suman 150 cuerpos identificados y 139 entregados, cientos siguen con la incertidumbre de saber si su familiar forma parte de los restos que aún faltan por reconocer.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió el 27 de junio, cuando se hicieron públicas faltas administrativas en el crematorio que daba servicio a funerarias locales, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, a la salida de esta ciudad fronteriza.

Para el 29 de junio se informó que había 383 cuerpos embalsamados, sin cremar, que estaban apilados en el crematorio.

El lugar quedó asegurado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) y por la dirección de Servicios Periciales, quienes comenzaron con el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo). A la par del aseguramiento del lugar, se detuvo al dueño José Luis A. C., de 39 años, y a Facundo M. R., de 64, este último era el cuidador y murió hace unos días por enfermedad durante su reclusión.

Algunos de los cuerpos tendrían más de cinco años. Entonces comenzó el calvario para cientos de familias que habían contratado a las funerarias que trabajaban con el crematorio: Latinoamericana, Protecto-Deco, Del Carmen, Amor Eterno y Luz Divina.

Muchos, al abrir las urnas, se encontraron con tierra y arena. Los involucrados comenzaron a llegar a la FGE para dejar sus datos e incluso sus cenizas y así determinar si coincidan con los restos que se habían encontrado. Con lo que las familias no contaban es que el proceso de identificación sería lento; muchos cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, de otros no había registro, e incluso algunos ya eran osamenta.

A pocos días de concluir el año 2025, la FGE asegura que se avanza en la identificación de los cuerpos del crematorio Plenitud.

Lo más reciente es que se enviaron más de 110 muestras al Instituto de Medicina Genómica y, a la fecha, suman 139 cuerpos entregados y van 150 plenamente identificados, 39.16% de avance.