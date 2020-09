"El cubrebocas es una farsa. AMLO y Slim no lo usan", dice hombre al que llaman "Lord es mi cuerpo" (VIDEO)

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre se niega a utilizar cubrebocas dentro de un centro comercial en Tabasco, bajo el argumento que el virus es una farsa y que ni el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ni Carlos Slim lo usan.

Rápidamente, los internautas reaccionaron ante las imágenes y lo bautizaron con el mote de #LordEsMiCuerpo debido a que repitió esta frase como modo de defensa ante los guardias del centro comercial que le indicaban que es obligatorio el uso de cubrebocas.

En un video de poco más de dos minutos de duración, el hombre dice: "no me puede obligar a usar un cubrebocas (...) porque es una farsa el virus, Andrés Manuel López Obrador no lo utiliza. Yo mando en mi cuerpo (...) no lo voy a usar, es mi cuerpo", dice.

Posteriormente, voltea la cámara para que él se vea junto a los guardias que le piden el uso de cubrebocas y sonríe para decir: "Carlos Slim no utiliza cubrebocas, Andrés Manuel López Obrador no usa cubrebocas (...) yo mando en mi cuerpo (...) ¿Cuál es el raciocinio? (...) Carlos Slim no es un farsante y Andrés Manuel López Obrador, ningún Presidente utiliza cubrebocas (...)", comentó.

El sujeto insistió en que el virus es una farsa y que ni el Presidente ni Carlos Slim lo usan. "Yo mando y decido en mi cuerpo, si tú te quieres poner el bozal, lo puedes utilizar, pero yo soy libre y soberano (...) Carlos Slim estuvo en Washington y no lo utiliza, porque es una farsa", subrayó.

La tendencia #LordEsMiCuerpo se posicionó en cuarto lugar en Twitter, sobrepasando las 5 mil publicaciones al respecto. Usuarios no dudaron en reaccionar ante el hecho con críticas y burlas.

"Les guste o no. #LordEsMiCuerpo es gran parte de México", escribió un usuario en su red social.

"#LordEsMiCuerpo banda, ni se molesten, este sujeto cree que la tierra es plana, que las antenas 5G propagan el virus, cree que hay reptilianos. Osea, está todo pendejo, ya no tiene neuronas de tantos chochos", escribió otro usuario.

"Ahora todo tiene sentido con #LordEsmicuerpo @suarezmoises. El uso de esteroides sin supervisión puede provocar entre otras cosas, daño neuronal, al grado de tener delirios. Ahora me explico su carencia de habilidades cognitivas", publicó otro.

"Me caía mejor #LordEsmicuerpo cuando rapeaba el dinero es dinero", compartió otra usuaria destacando el parecido físico entre estas dos celebridades de la red.

#LORDESMICUERPO SALE EN SU DEFENSA

En un video compartido en su canal de Youtube, el hombre que se negó a utilizar cubrebocas bajo el argumento de que el coronavirus es una farsa y el Presidente ni Carlos Slim lo usan, aseguró ser víctima de "cómo se manipula la información" y de "amenazas de muerte en su contra".

"Después de haber salido el video, masivamente empezaron bots a atacar por todas partes de manera coordinada. Ahí te das cuenta de como toda la información es controlada por el Estado. Empezaron amenazas de muerte, empezaron a hostigar (...) ¿Quiénes mandan a esas personas? (...) Está involucrando seguramente el Presidente y Carlos Slim".

#LordEsMiCuerpo consideró que no hay libertad de expresión. "Cuando uno habla con la verdad y utiliza el pensamiento crítico, inmediatamente quieren intimidar, nada más que señores, conmigo no me van a intimidar (...) los intimidados van a ser ustedes (...) porque tienen tanto miedo que el pueblo se levante, como lo están haciendo los alemanes", afirmó.

"Conmigo no va a funcionar la intimidación porque yo soy más poderoso que ustedes y sé mi poder. Ni Carlos Slim ni Andrés Manuel López Obrador me van a intimidar y no me van parar. Y si me llega a pasar algo, vengo y me los jodo desde la otra dimensión", sentenció.