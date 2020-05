"El desempleo asfixia más que coronavirus", se quejan en CDMX

La emergencia sanitaria por el coronavirus ha causado que miles de personas en la Ciudad estén desempleadas. Trabajadores en tiendas de conveniencia, el sector restaurantero y hasta oficios han sido afectados.

Las rejas de la Catedral metropolitana tienen la ausencia de más de 70 trabajadores de plomería, herrería así como albañiles que cada día ocupan un lugar predefinido para que sean contratados.

"La situación es cada día más difícil. En estos dos meses sólo hemos tenido tres clientes, en mi caso, pero en realidad desde principios de año se vio un panorama difícil para los desempleados o los que vivimos al día", contó a EL UNIVERSAL, Félix Hernández, un albañil de 53 años.

Las mochilas con herramienta de construcción y letreros ofertando un oficio ya no se encuentran, salvo cuatro personas que siguen esperando un cliente bajo el rayo del sol o un apoyo económico para sobre llevar la emergencia.

Félix explicó que en una semana ganaba hasta mil 500 pesos, pero ahora no ha tenido ingresos; esa misma situación viven sus compañeros, por lo que van a otras alcaldías a pedir trabajo casa por casa.

Con angustia, Marcelo Candil, de 70 años, quien es plomero, consideró que su economía se ha desplomado, ya que algunas tiendas de refracciones se encuentran cerradas debido a la emergencia, por lo que se retrasa su trabajo y los pagos.

Ambos indicaron que organizaciones sociales les han entregado despensas y el Gobierno capitalino ofreció a algunos integrarse al programa de desempleo, con el objetivo de que se queden en casa.

De acuerdo con datos del IMSS, entre marzo y abril de este año 150 mil personas han perdido su empleo en la Ciudad de México a causa de la contingencia por el coronavirus y las autoridades prevén que en mayo la cifra aumente, luego del cierre de empresas y negocios.

Por otro lado, Brayan, extrabajador de Oxxo, ha pasado la contingencia sanitaria sin empleo, pues lo despidieron a finales de marzo, bajo el argumento de un presunto asalto que sufrió al interior de la sucursal ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, dos meses atrás.

Relató que ha buscado trabajo, pero que en los lugares con vacantes suspendieron las contrataciones. Aun así, realiza trabajos de electricidad para conseguir ingresos, además de que su madre lo apoya.

Su caso fue tomado por la organización Fundación Trabajo Digno, cuya presidenta, Alejandra García Ramírez, dijo que desde el inicio de la contingencia a la fecha preparan escritos para iniciar litigios laborales por despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, esto en ramos como restaurantes, bares y agencias de viaje, pero también en laboratorios médicos.

Para César Romero, mesero e impresor de oficio, la pandemia parece no tener fin. Mientras recoge una despensa del Banco de Alimentos, en Toluca, Estado de México, platicó que sus necesidades económicas lo asfixian más que el coronavirus, pues desde hace tres meses que cerraron salones de fiesta, hoteles y fiestas privadas, se quedó sin un ingreso fijo.

Dijo que tras varias semanas de pedir ayuda a todas las instancias gubernamentales y de no recibir respuesta, fueron las despensas lo que dio un rayo de luz a su casa. Narró que su esposa y tres hijos se encuentran en las mismas condiciones de desempleo, pues los dos adolescentes mayores se dedicaban con él al oficio de meseros.

Explicó que percibían entre 300 y 350 pesos por evento, y que se contrataban por medio de una agencia, que los asignaba por lo menos a dos eventos por día de jueves a sábado o domingo.

"Vamos al día, lo que ganamos por semana es lo único que tenemos por seguro, no somos gente floja ni que estemos buscando ayuda económica sin fundamento, estamos solos y hasta que llegó esta emergencia nos dimos cuenta cuan desamparados estamos", expresó. Avanzan en apoyos. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México anunció que ya cubrió 100% de los recursos del programa del Seguro de Desempleo para 2020, beneficiando a 48 mil 801 personas, en sus diferentes modalidades; además, dijo que entregó 19 mil 368 de los 43 mil 597 apoyos previstos del programa emergente para el desempleo durante la contingencia.

La titular de esta dependencia, Soledad Aragón, comentó que la meta que tiene el Gobierno capitalino es apoyar a 92 mil 398 personas, que equivale a 630 millones de pesos.