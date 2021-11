El desprestigio del PRIAN "no nos puede dar asco", hay que echar a Morena: Claudio X. González

El magnate Claudio X. González admitió que el historial de desprestigio del PRI, PAN y PRD "no nos puede dar asco" si se trata de vencer a Morena y reveló que la coalición Va por México, que reivindicó como idea suya, prevé sumar en el 2024 también a los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos líderes "andan viendo qué les conviene".

En una conversación con simpatizantes mediante Twitter, la noche del martes 9, reconoció la fragilidad de los partidos aliados —"si cualquiera de ellos sale de la coalición, las probabilidades de que Morena refrende el poder son altísimas"—, y calificó como "una cuña" para dividirlos la iniciativa de Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No nos podemos fraccionar. La unidad es el valor a cuidar aquí por sobre cualquier otro valor. La única fórmula para poderle hacer una competencia verdadera al oficialismo y a sus pretensiones autoritarias es unidad: de los tres (partidos) que están unidos y tratando de sumar al cuarto, al quinto, al sexto, y luego la unidad de éstos con la sociedad que quiere el cambio. Unidad es la palabra operativa clave".

Sin certeza del triunfo en 2024, González Guajardo previó que Morena "va a seguir perdiendo espacios y adeptos", lo que beneficiará a Va por México: "La combinación de que este es un desgobierno, de que ellos van a tener también sus problemas internos y si nosotros logramos estas tres unidades de las que estoy hablando, en una de esas estamos en una situación competitiva para el 24".

En la charla, que duró más de dos horas y media, el heredero de Kimberly Clark de México rechazó ser empresario —"no he dedicado ni un día de mi vida a la empresa", aunque dejó sin respuesta la pregunta de "si no eres empresario, a qué te dedicas y de qué vives"—, y por primera vez negó que busque la Presidencia de la República u otro cargo público.

"Estoy tratando de responder a esa responsabilidad que viene con el privilegio, sin lo cual siento que mi vida es injusta. No deseo puestos públicos, no deseo ni diputaciones ni senadurías ni gubernaturas ni ningún puesto de índole público", subrayó en la conversación organizada por la cuenta de Twitter Sociedad Civil México.

González Guajardo se ufanó públicamente, por vez primera, de ser el artífice de la coalición, creada desde marzo de 2020, en su mansión de Las Lomas de Chapultepec, y reiteró que "no debemos hacerle un desdén o un fuchi a los partidos políticos", porque eso es la "real politik":

"Cuando me plantee esto de buscar a los partidos de oposición, allá en marzo del año pasado, y les digo que no soy miembro de ninguno de los partidos, sabía que la coalición iba a ser imperfecta, iba a estar formada por partidos con todo un historial y con problemas, pero (dije) son los únicos que tienen licencia para manejar el 6 de junio, los demás vamos a ser espectadores, vamos a votar por candidato que se alineen en esa lógica partidista".

Y así como reivindicó como propia la idea de crear la coalición del PRIAN, que le dio la razón a López Obrador en que siempre han sido lo mismo, González Guajardo también informó que él mismo elabora el "plan alternativo" de la coalición Va por México, denominado "Un México ganador para todos":

"Ya estamos trabajando muy fuertemente en eso, en septiembre-octubre le dediqué horas enormes a la construcción de ese plan alternativo para tratar de tenerlo en el primer trimestre del año que viene y que ese sea, de ser posible, y si somos hábiles y contundentes, el programa que lleve a la coalición a la elección del 24".

Al mismo tiempo, informó, se construye "una cosa que se llama ciudadanos al rescate nacional para acompañar a Sí por México y hacerlo crecer en las 31 entidades", porque "le falta mucha madurez y organización a la ciudadanía".

Otro de los problemas que tiene la coalición PRI-PAN-PRD es la comunicación con los mexicanos, en contraste con López Obrador, como ejemplificó:

"Nos comunicamos en la bahía, pero no le comunicamos al mar abierto, y las (conferencias) mañaneras sí comunican al mar abierto, y las televisoras y las radiodifusora que están muchas de ellas del lado del oficialismo, como lo han estado en otras administraciones, te ayudan a llegar al mar y nosotro tenemos ese gran dilema de cómo llegar al mar".

Ya se trataba en eso con expertos, porque es un reto para ser eficaz en la comunicación con la clase media, la juventud y las mujeres: "Si no somos exitosos en ese cometido y no sacamos ese voto en el 22, 23 y 24, no van a estar los resultados, ¿no?"

En la larga charla, González Guajardo ubicó el objetivo y las acciones para lograrlo hacia 2024:

"¿Qué estamos buscando? Echar a Morena de Palacio y construir un México ganador para todos. Esa es la visión. Así como los americanos en los sesenta se plantearon: ´vamos a llegar a la Luna´, esa es la Luna: Echar a Morena de Palacio y lograr un México ganador para todos: resolver estos problemas de antaño que lastiman tanto a México de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de movilidad social, de la corrupción, etcétera".

Y añadió: "¿Cuáles son las acciones fundamentales que tenemos que llevar a cabo para llegar allá? Fortalecer a la sociedad civil organizada para, sobre todo, sacar el voto en el 24; coadyuvar a que se mantenga unido lo que ya está unido, que costó mucho trabajo que se uniera, que no se vaya a deshacer, porque si cualquiera de ellos sale de la coalición, las probabilidades de que Morena refrende el poder son altísimas.

"Entonces, mantener la unidad de lo que ya está coaligado, sumar a más, entiéndase Movimiento Ciudadano, alguien comentó por ahí el Verde, facciones que queden peleadas con Morena y lograr esa candidatura única con proyecto alternativo cargado de causas ciudadanas para tener un gobierno de coalición en el 24".

Rubricó el magnate: "Ahí está la visión, ahí están las acciones, ahí está lo que tenemos que buscar y lograr de aquí al 24".