El día que AMLO se comprometió con el deporte de alto rendimiento

En septiembre del año pasado, Andrés Manuel López Obrador, visitó como presidente electo, el Comité Olímpico Nacional donde se comprometió a impulsar el deporte para que los atletas de alto rendimiento no adolezcan de recursos económicos que frenen la obtención de medallas a nivel internacionales.

Con la presencia del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, López Obrador ofreció un discurso en el que pidió unir esfuerzos voluntades y recursos para tener presupuesto suficiente para la actividad deportiva de México.

"Le decía al presidente Thomas Bach que antes habían celos y sentimientos, ya ven que yo siempre digo lo que siento, mi pecho no es bodega, y se peleaban. Ahora no se permite eso, tenemos que unirnos todos, elaborar de manera conjunta el plan para impulsar el deporte olímpico en México", expresó en aquella ocasión.

Esas palabras a menos de un año se han olvidado. Esta semana múltiples deportistas levantaron la voz para denunciar un decremento y atrasos en sus becas que han complicado su preparación.

"Gracias, Conade, por bajarme la beca. Si de por sí eran poco 5 mil, ahora 2 mil. Con este apoyo y motivación que nos dan a todos los atletas ya clasificados a los Juegos Panamericanos, vamos México, recibo menos que los ninis, qué tristeza", escribió en sus redes sociales el judoca Nabor Castillo.