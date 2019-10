El equilibrio de poderes está aprueba en el país: Romero Hicks

Tras la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el coordinador del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que en estos momentos está a prueba el equilibrio de poderes de la Nación.

El país, expuso, "vive momentos en los que los tres poderes de la unión tienen que dar muestras claras de independencia y autonomía por el bien de la República, donde las decisiones que tomen queden a salvo y sin sospecha de presiones de ninguna índole".

En un comunicado en el que no mencionó a Medina Mora el panista admitió empero que "en esta hora en la que se pone a prueba el equilibrio de poderes de la Nación, nos corresponde impedir la regresión al autoritarismo".

Poe eso el PAN mantendrá la postura de "construir acuerdos, mantener una conducta de Estado y legislar a favor de los ciudadanos".

En su balance de primer año de la 64 Legislatura Romero Hicks dijo que en éste "he visto más corrupción y más intereses de grupo que en ningún otro momento de mi vida política".

Por primera, sostuvo, "he visto reformas que, sabiendo que son nocivas para México son impulsadas por la mayoría con un objetivo más destructivo que constructivo y cediendo a los intereses de la auténtica mafia del poder".