El Estado Mayor Presidencial no desapareció, está en receso: MCCI

Ante los múltiples dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Estado Mayor Presidencial y su desaparición, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó un texto que refiere que "lo que sí es un hecho, es que la minuta legislativa para la desaparición del cuerpo de élite quedó congelada".

"Lo anunció en noviembre de 2016 como parte de su Proyecto Alternativo de Nación. Lo repitió decenas de veces antes y durante su campaña política. Una vez ganada la elección presidencial de 2018, lo enlistó en el número 62 de sus 100 compromisos de gobierno.

"Ya como presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador reiteró lo que había machacado en incontables ocasiones: el Estado Mayor Presidencial (EMP), ese cuerpo de élite militar que desde 1942 se encargaba de la seguridad y de cuidar hasta la respiración del presidente y su familia, se extinguiría", refiere el texto.

Esta es la investigación íntegra de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, escrita por Jacinto Rodríguez Munguía:

Las razones para desaparecer a ese cuerpo militar eran, básicamente, tres:

1) Resultaba altamente costoso para las finanzas públicas.

2) El presidente no necesitaba de seguridad especial porque el pueblo sería quien lo cuidaría.

3) El Estado Mayor Presidencial había conspirado y participado en operativos contra el pueblo, como el del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en cuya masacre desempeñó un papel principal.

Tres años después, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo documenta que no es así: el Estado Mayor Presidencial, con sus más 8 mil elementos incluidos, no ha desaparecido. Se encuentra en una categoría especial conocida en el medio militar como "en receso".

Legalmente, el Estado Mayor Presidencial, a cuyos integrantes se les conoce en la jerga del ejército como los militares de terciopelo, no se extinguió.

Es más, desde octubre del 2019 la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se encuentra "congelada" por "razones políticas" en la Cámara de Diputados, a pesar de que el grupo de legisladores de Morena contaba y cuenta con los votos necesarios para aprobarla en cuanto lo desee. Pero no ha querido.

Y el presidente López Obrador tampoco actuó para que ocurriera, aunque públicamente siga insistiendo en lo contrario: que el Estado Mayor Presidencial ya desapareció.

Ni derogado ni eliminado, "En receso"

Casi tres años después de que Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente en funciones, afirmó que el Estado Mayor Presidencial había desaparecido, la información oficial muestra que no, al menos en estricto sentido legal.

Y aunque el Congreso no concluyó el proceso legal para extinguir el Estado Mayor Presidencial, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, se adelantó y, desde el primer día de este gobierno, colocó al cuerpo de élite "en receso".

Al tercer día de haber asumido su cargo, el general Sandoval González hizo circular un mensaje C.E.I en el que informaba textualmente: "con fecha del 1º de diciembre de 2018 QUEDA EN RECESO el Estado Mayor Presidencial (Los Pinos Cd. de México) y los organismos que lo integran".

El mensaje, de una sola hoja, fue entregado por la Oficina de la Presidencia en respuesta a una solicitud de información en la que se pedía el documento, acuerdo o decreto que avalaba legalmente la extinción del EMP.

Inicialmente, la oficina de transparencia de la Presidencia entregó la cita textual de las palabras de López Obrador en la conferencia del 5 de diciembre de 2018 y, como documento de prueba, una imagen de la versión estenográfica de la misma conferencia.

Posteriormente, y ante un recurso de revisión, la misma oficina respondió que luego de haber realizado una "búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada en los archivos físicos y electrónicos, no se encontró nada de lo solicitado". Entre ello, ningún documento que diera cuenta de la orden o acuerdo entre el secretario de la defensa nacional y el presidente, para poner "en receso" al Estado Mayor Presidencial.

Por ello, argumentó, procede la "declaración de inexistencia", "al no existir elemento alguno que permita suponer que la información obra u obró en sus archivos".

Casi al final de este reportaje, la Secretaría de la Defensa Nacional respondió a las diferentes solicitudes que se le hicieron. Sobre la pregunta específica de si tenía en sus archivos documento alguno de la orden directa del presidente al secretario Crescencio Sandoval para poner "en receso" al EMP, la respuesta fue similar al de la presidencia. No se había localizado documento que diera cuenta de esa orden o acuerdo entre el funcionario y el Ejecutivo.

Legalmente no ha desaparecido. Para Felipe Neri Narváez, especialista en derecho constitucionalista y profesor de la Escuela Libre de Derecho, para que la decisión del titular de la Defensa Nacional de "poner en receso" al Estado Mayor Presidencial tenga validez legal, se requiere cumplir algunas condiciones básicas e indispensables.

Primero, que la orden se la haya dado directamente el presidente. Y aunque en un primer momento pudo haber sido una instrucción verbal, explica Neri Narváez, luego se debió emitir un decreto presidencial, mismo que tendría que haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En pocas palabras, sin las reformas, la ley sigue tal y como estaba. "El Estado Mayor Presidencial sigue siendo una unidad administrativa que depende del presidente.

Su existencia se encuentra dictada por una ley, que es válida hasta que las reformas no se aprueben y se publiquen en el Diario Oficial", argumenta.

Por ello, el documento emitido por el secretario de la Defensa Nacional no tiene sustento jurídico. "Sin las reformas aprobadas, éste u otro presidente, puede reactivar al Estado Mayor Presidencial. No hay nada que lo impida.

–¿Cuál es el estatus, legal y administrativo, de los elementos del EMP?

–Fácticamente, están en funciones, al servicio de Sedena. Los dejaron sin presupuesto y sin operar porque cambiaron sus funciones administrativas, pero jurídicamente no han desaparecido. Eso es lo que explica que hayan usado el concepto de "en receso". Pero es muy irregular porque se hizo a través de figuras no previstas en la ley. Lo mismo ocurre con el proceso de reforma legislativa. Hubo un intento legal por desaparecerlo, pero al no concluirlo, legal y jurídicamente no ha desaparecido.

–¿Y entonces qué pudo haber pasado?

–Había todas las condiciones para que se derogara. Era una reforma simple, no constitucional, por lo que pudieron haberla pasado sin votos de la oposición. Durante estos tres años se han hecho reformas trascendentales que requerían de consensos políticos, como la ley de hidrocarburos o la ley laboral. Y pasaron casi sin obstáculos. Es extraño que ésta no haya pasado. Tenían todo: votación asegurada, ya había sido aprobada en la Cámara de Senadores, todo, pero no quisieron.

Es "alegal". Raúl Benítez Manaut es uno de los investigadores más reconocidos en el estudio de las fuerzas armadas. Autor de libros y artículos sobre el tema, ha sido profesor en varias universidades de México y Estados Unidos, así como en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Marina y en el Colegio de la Defensa Nacional.

"Lo que tenemos es algo alegal, más que ilegal. Es decir, se hicieron de facto los cambios administrativos del Estado Mayor Presidencial, sin haber sido reglamentado". Es muy posible, dice, que la no aprobación final de las reformas para derogarlo sea más resultado de la inexperiencia legislativa de los diputados de Morena que dieron por hecho algo a lo que simplemente no le dieron seguimiento.

Y, en efecto, concluye Raúl Benítez, sin una reforma legislativa concluida, dejaron el botón en pausa. En cualquier momento se puede reactivar al Estado Mayor Presidencial. Si un próximo presidente lo decide, puede volver a armarlo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó a principios de septiembre de 2021 su segundo libro ya en el cargo. Titulado A la mitad del camino, el presidente dedica una sola mención al Estado Mayor Presidencial:

"Es público y notorio que desde mi toma de posesión se puso en práctica una política diferente: el primer día me trasladé al Palacio Legislativo de San Lázaro, en compañía de mi esposa, en un automóvil austero y sin aparato del Estado Mayor Presidencial ni la hasta entonces habitual parafernalia del poder".