El Géiser, un balneario de aguas termales naturales con spa y cabañas

Si deseas salir de la ciudad e ir a un balneario durante el fin de semana El Géiser puede ser una opción para relajarte en sus aguas termales, las cuales se nutren a través de un respiradero volcánico. Se encuentra abierto las 24 horas del día, por lo que está perfecto para nadar hasta tarde y después descansar en una de sus cabañas cercanas. El sitio turístico se encuentra en Hidalgo.

Las aguas que nacen del respiradero volcánico alcanzan temperaturas de hasta 95° C. Además de las albercas termales, en El Géiser también hay tinas de hidromasaje para relajar los músculos y cuevas artificiales con agua. Si deseas ver el paisaje desde las alturas, no dudes en subir a su puente colgante, el cual cuenta con dos miradores. Otra opción es relajar las tensiones corporales y regular la presión sanguínea en su sauna de vapor natural, el cual se encuentra al aire libre. El vapor también tiene origen volcánico.

Las áreas para los más pequeños ofrecen albercas de poca profundidad y, para hacer más divertida su excursión, pueden aventarse a la piscina desde los toboganes y resbaladillas. También hay un espacio especial para ellos con juegos acuáticos.

El balneario de aguas termales está ubicado a 30 minutos en auto de Tecozautla, Pueblo Mágico de Hidalgo. Queda a poco más de 3 horas de la Ciudad de México. Si vas desde la Ciudad de México deberás tomar la autopista México-Querétaro y desviarte en el kilómetro 107 rumbo a Huichapan. Pasarás por 5 pueblos, San Sebastián es el último de ellos. Antes de llegar a Huichapan hay dos desviaciones, tienes que tomar la que va hacia Pachuca y metros más adelante llegarás a una glorieta con un monumento a Miguel Hidalgo; de ahí se toma la desviación a Tecozautla. Antes de arribar al Pueblo Mágico, a mano izquierda se encuentra la desviación a El Géiser. El estacionamiento del balneario es gratuito.

La entrada general al parque acuático (incluyendo niños a partir de 3 años) tiene un precio de 120 pesos y los adultos mayores pagan 60 pesos. Esta cantidad se cobra por día, así que si te quedas a acampar o en el hotel, deberás pagar diario.

Algunas de las atracciones o servicios que tienen un costo extra al de la entrada son el spa, donde sus masajes valen desde los 200 hasta los 400 pesos; también hay masajes para mujeres embarazadas y bebés. Si deseas subirte a la tirolesa deberás pagar 150 pesos.

Si llegas a ir al balneario en ceros, es decir, sin comida, traje de baño, bloqueador, entre otras cosas esenciales, este cuenta con 6 lugares para comer, tiendas de abarrotes, además de otra tienda en la que encontrarás artículos acuáticos. El balneario igualmente tiene servicios médicos.

Si deseas pasar más de un día en el El Géiser, este cuenta con diferentes paquetes para pasar la noche. Hotel Son un total de 195 habitaciones. Los precios van desde los 350 hasta los 1,000 pesos por noche, esto depende de la habitación y los servicios que ofrece. Hay habitaciones sencillas y dobles. Las habitaciones disponen de cama matrimonial, regadera, aire acondicionado, TV y balcón. Hay habitaciones de 250 pesos, sin baño, por si solo quieres llegar a dormir y salir temprano en la mañana.

Tienen un costo de 2 mil pesos y en ella pueden quedarse hasta un máximo de 8 personas. Cada una contiene 2 recamaras con 2 camas matrimoniales, regaderas con WC, refrigerador, cocina y TV. Las reservaciones se hacen de lunes a sábado comunicándote a los números 761 733 5253 o 761 733 5242, en un horario de 9 de la mañana a 11 de la noche. También puedes acampar llevando tu propia casa y únicamente cuesta 100 pesos la renta del espacio.

Si llevas tu propia casa de campaña, la renta del espacio te cuesta 100 pesos. Si prefieres rentarla, puedes pagar entre 200 pesos por una casa para 2 personas (con depósito de 200 pesos más) y 300 por una para 5 (con depósito de 300 pesos).

Usuarios de TripAdvisor aseguran que es mucho mejor visitar el parque acuático entre semana, ya que prácticamente está "solo". La única diferencia es que la tirolesa no está disponible y en ocasiones algunas albercas están cerradas para limpiarlas. Si quieres que todos los servicios estén abiertos al público, acude en fin de semana.

Recuerda llevar dinero en efectivo, ya que el balneario únicamente recibe ese tipo de pago y el cajero más cercano se encuentra a media hora de ahí, en el centro de Tecozautla. Además no olvides llevar contigo una chamarra o suéter, ya que aunque el clima es templado, por las noches baja la temperatura.

Las cosas que no están permitidas ingresar a balnearios son: bebidas alcohólicas, envases de vidrio, tanques de gas. Las mascotas tampoco son admitidas. Sí se puede llevar comida y prepararla el algunos de los asadores gratuitos del lugar.