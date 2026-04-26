El INE, a prueba con consejeros afines a 4T

Ciudad de México.- La nueva integración del Consejo General del INE pone a prueba la legitimidad de las decisiones que tome el organismo ahora que la totalidad de sus 11 consejerías han sido designadas por la 4T en el Congreso, sin que haya un acuerdo amplio con partidos de oposición.

Expertos consultados coinciden en que "el INE estará a prueba" no sólo en el proceso electoral de 2027, donde se renovarán por completo la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, sino también en la segunda ronda de la elección judicial, donde se elegirá a la otra mitad de juzgadores a nivel nacional.

Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, señaló que uno de los mayores retos para esta nueva integración del Consejo General del INE será probar su imparcialidad en las decisiones que tomen en torno a las candidaturas que participarán en el proceso de 2027, sobre todo, respecto a posibles sanciones y fiscalización.

"Tenemos un tema muy de fondo: cómo poder creer que va a haber una imparcialidad del árbitro electoral cuando en su integración están los más cercanos al oficialismo. Eso, por una parte, por la otra, cómo van a organizar la mayor elección de la historia de nuestro país con un presupuesto limitado y que, hasta este momento, coincidirá con las elecciones judiciales".

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Irma Méndez, profesora-investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), consideró que "el INE está a prueba de todo, de improvisaciones y de muchas cosas. Y me refiero a la parte de los consejeros y consejeras, porque tiene el INE una estructura profesional muy sólida, son gente que estudia, que además pasa por evaluaciones del superior jerárquico, de los pares, de los subordinados".