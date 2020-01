"El Insabi es un tema de recursos"

Ciudad de México.- El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, puntualizó que el tema de la salud no se politiza y los gobernadores del Partido Acción Nacional no están en complot para bloquear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), simplemente quieren claridad sobre los recursos que se requieren para atender el tema.

El tema, expuso, es que el padrón de beneficiarios de lo que ha sido el Seguro Popular evidentemente se va a incrementar, lo mismo que las enfermedades a atender, y para todo ello se requieren recursos.

"El tema central es que nosotros tenemos un presupuesto que el señor Presidente ya confirmó que llegará a los estados y que su base es 2019. Ese presupuesto para nosotros es con base en un padrón que venía del Seguro Popular, pero si el padrón se nos va a incrementar en el Insabi nos va a crecer el gasto con nuevas enfermedades, va a aumentar el gasto porque ya no hay cuotas. Simplemente queremos saber cómo podemos atender a todos los beneficiarios de los estados.

"El tema central es cómo se van a resolver todas estas dudas, cómo va a participar el gobierno federal, incluso en porcentajes. Los gobernadores de Acción Nacional estamos dispuestos a que si el Presidente quiere que sea gratuito, perfecto, pero vamos a ver en qué porcentaje el gobierno federal, en qué porcentaje el gobierno del estado, para nosotros entrarle. Es la firma de un convenio de colaboración.

¿No es una oposición

por ir en contra?

— No es ningún tema así y mucho menos politizar la salud, no es eso. Son los servicios en los que menos puedes politizar: salud, seguridad, es algo tan sensible para la población. No es ninguna oposición ni mucho menos un complot o algo que argumentaban. Crean que lo que queremos es claridad.

La sociedad nos va a dar la razón, porque hay brotes en algunos hospitales en donde hay mucha confusión. Eso significa que incluso el propio equipo del sector Salud federal trae muchas dudas en la aplicación del Insabi.