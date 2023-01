"El Jordan" recibirá su condena por el asesinato de 27 jóvenes

A-AA+

GUANAJUATO, Gto., enero 17 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles un juez decretará la pena que tendrá que compurgar Jesús Emmanuel, "El Jordan", quien fue encontrado culpable del ataque al centro de rehabilitación para adictos (anexo) "Recuperando Mi Vida" en el que murieron 27 jóvenes, el 1 de junio de 2020, en la comunidad Arandas de Irapuato.

La condena en contra "El Jordan" por los delitos de homicidio doloso calificado y tentativa de homicidio de otras seis podría superar los 800 años de prisión, de acuerdo a la penalidad prevista en el Código Penal de Estado.

El juez realizará la individualización de sanciones por concepto de reparación del daño en contra de Jesús Emmanuel en calidad de coautor, en una audiencia a la que fueron citadas cada una de las partes.

El día de los hechos, "El Jordan" ingresó al anexo de Arandas con dos hombres más, en busca de una persona a la que se referían como Francisco, y al no encontrarlo y no obtener información de su paradero dispararon en contra de 30 internos y de tres celadores. A causa de las balas que dispararon, 27 víctimas murieron.

El evento violento está considerado como la masacre con más víctimas fatales en la historia del estado de Guanajuato, por lo que se espera una condena que no tiene precedente en la entidad.

En espera de la sentencia, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que eso es un ejemplo de que el Poder Judicial y las instituciones funcionan en Guanajuato.

"Yo creo que se está haciendo justicia, es un claro ejemplo de lo que es el Estado de Derecho; un lamentable hecho, un tristísimo hecho, uno de los días más oscuros que hemos tenido en Guanajuato con esta masacre lamentable".

Dijo que el Poder Judicial emitió una sentencia condenatoria, ahora falta la pena, lo que habla de que se tiene un Poder Judicial fuerte en Guanajuato y una fiscalía confiable, y que se está haciendo justicia para las familias y para las víctimas de ese hecho.

La Fiscalía acusó a Jesús Emmanuel de los delitos de homicidio calificado en agravio de 27 personas, así como del homicidio en grado de tentativa por 6 víctimas más. "El Jordan", de 26 años de edad, se encuentra recluido en el Cereso de Irapuato en prisión preventiva oficiosa desde el 13 de junio de 2020.

"El Jordan" fue detenido el 20 de junio de 2020 junto con la madre de José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", y liberado al igual que ella, y al siguiente mes de nueva cuenta fue aprehendido y vinculado a proceso.