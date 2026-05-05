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El juez Cogan rechaza la petición del "Chapo"

Por EFE

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
El juez Cogan rechaza la petición del "Chapo"

Nueva York.- El juez federal Brian Cogan, que condenó al mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, rechazó este lunes su petición de ser extraditado de Estados Unidos a México.

"Algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno de ellos tiene validez jurídica. Por lo tanto, todos ellos son desestimados", aseguró Cogan, de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en un escrito, después de que el Chapo le enviara cinco cartas con peticiones en las últimas dos semanas.

El pasado 23 de abril, Guzmán, antiguo líder del Cartel de Sinaloa, envió una carta manuscrita en inglés a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York para solicitar su extradición a México.

"Solicito a los tribunales de distrito que respeten mis derechos a ser devuelto a mi país y que se investiguen los cargos por la violación de mi veredicto, en aras de la equidad de la ley federal", escribió en la misiva, que llegó al tribunal el viernes y que se ha hecho pública este lunes.

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Guzmán hizo llegar otra, fechada el 20 de abril pero registrada hoy en la corte, en la que pedía explicaciones sobre el veredicto de su juicio y una tercera en la que calificó su sentencia de "injusta".

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