"El Lunares" lloró al ser detenido

Óscar Andrés Flores Ramírez, "El Lunares", miró al cielo incrédulo, apretó los músculos del rostro y respiró profundo para dejar de llorar mientras escuchaba los nuevos cargos que la Policía de Investigación (PDI) leía para reaprehenderlo por tercera ocasión.

Doce horas tuvieron que pasar tras la resolución del juez de Control, Joel de Jesús Garduño Venegas, para que "El Lunares" volviera a ser detenido, ahora a su salida del Reclusorio Norte, en donde sólo puso un pie fuera, tal como sucedió el 8 de febrero, pero en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Contrario a lo que sucedió aquel día en donde agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina desplegaron un ligero operativo, la madrugada del sábado, pasadas de las 03:00 horas, 20 camionetas de las corporaciones policiales de la Ciudad, PDI y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, arribaron a las afueras del Reclusorio Norte.

Cerraron la calle y los agentes se desplegaron frente a la aduana del penal. También rompieron la ligera tranquilidad que los abogados de quienes las autoridades señalan como líder de La Unión Tepito. El rostro de los sujetos se desencajó cuando observaron a los agentes colocarse frente Óscar Andrés. Uno de ellos incluso aventó a fotógrafos: "ya estuvo, ya estuvo", decía.

Tras el operativo, autos con música de banda llegaron al lugar; de ellos bajaron varios hombres que permanecieron de pie bajo el frío de la mañana.

No cometió ese homicidio, dice abogado

Luego de que un Juez de Control determinara la prisión preventiva oficiosa a Oscar Andrés "El Lunares", al interior del Reclusorio Oriente, el abogado del imputado, Arturo Toscano, adelantó que su defendido "no cometió ese homicidio".

Sin dar mayores detalles de lo acontecido en la audiencia por el sigilo, Toscano dijo que la orden de aprehensión con la que se detuvo a "El Lunares" la madrugada del sábado, fue girada a las 02:15 de la madrugada, es decir, 11 horas después de que se decretara la liberación inmediata del Reclusorio Norte.

"La orden de aprehensión curiosamente fue girada el día de hoy (sábado), en la madrugada, después de una privación ilegal de la libertad por más de 12 horas que nuestro defensa sufrió, porque no lo dejó salir el Gobierno de la Ciudad, no lo dejó salir. Porque hay que decirlo, quien controla el reclusorio es la Secretaría de Gobierno de la ciudad", comentó a las afueras de las salas de oralidad del Poder Judicial, en donde se realizó la audiencia inicial de formulación de imputación contra "El Lunares".

Toscano comentó que en cuanto a los señalamientos de la Fiscalía General de Justicia sobre que no fabricaron pruebas, existen grabaciones de la audiencia pasada en donde se decretó la libertad de "El Lunares", y que en ellas el Ministerio Público no refirió que tenía bajo resguardo a la supuesta víctima de la carpeta de investigación.

"Quienes hicieron mediático esto fue el gobierno de la ciudad cuando montaron un espectáculo de los 33 detenidos de Peralvillo, el teatro, montaje que realizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego en Hidalgo, y esto ya es un teatro", dijo.

Comentó que parece que no existen división de poderes en la Ciudad, pues la Fiscalía capitalina, aseveró, está actuando a las órdenes de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y no bajo su autonomía.