"El Mañanero" de "Brozo" sale de la cadena Aire Libre; en redes ven "censura"

Víctor Trujillo, conocido por su personaje "Brozo", anunció en su programa "El Mañanero", que se transmite por Aire Libre, que está en su semana de despedida, pues este viernes será su última emisión.

Fue al final de su espacio radiofónico que dio cuenta de la noticia de su próxima despedida, la cual ocurre en el marco del 25 aniversario de "El Mañanero".

"El jueves cumplimos 25 años de haber aparecido al aire con 'El Mañanero' y el viernes nos despedimos de Aire Libre. Mañana por lo pronto a las 7, si quieren, nosotros aquí vamos a estar. Si quieren radio se lo meten por las orejas", aseguró Víctor Trujillo.

La despedida ocurre en menos de un año de la llegada de "Brozo" a la cadena Aire Libre en el 105.3 de FM, lo cual ocurrió el 1 de diciembre de 2018, tal como fue la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esos días el álter ego indicó que sentía el regreso a la radio como volver a casa, además que era un momento en que en el país estaban todos los "ingredientes para un banquete. No le tengo miedo a nada, tensión sí, para estar todos los días afinado, para estar con la cuerda tensa todo el tiempo".

"Es casi una cuestión literaria, porque a final de cuentas, ya vencida esta actitud solemne con la que se decían las noticias hace muchos años, ya las vamos a decir en este ambiente de empatía, de afabilidad. Llevamos mucho tiempo contando la misma sangre, los mismos muertos, las mismas causas, las mismas razones y eso es nacionalmente muy triste, que llevemos tantos años de no poder levantar la cabeza como si fuera la única escenografía que puede tener este país. Ahora viene esta posibilidad no de contar un país distinto, porque el país sigue sumido en el mismo fango con el que acaba Enrique, es el misma que va a agarrar Andrés, pero es la posibilidad de escuchar nuevas cosas", añadió en entrevista hace un año.

Ante el anuncio de la salida del programa de "Brozo" el tema se convirtió en tendencia en redes sociales y hubo personas que denunciaron un acto de "censura".

Entre las personas que apuntaron esa idea estuvo Chumel Torres, quien destacó que con el adiós del personaje de Víctor Trujillo se pierde una voz fundamental y crítica al poder.