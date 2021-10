El megapuente de cinco días en octubre y noviembre

Delfina Gómez, titular de Educación Pública (SEP), informó que más de 16 millones de alumnos han regresado a clases presenciales en 156 mil escuelas con un millón 374 mil 230 trabajadores de la educación.

"Quiero agradecer mucho a los niños y a los adolescentes que nos han mostrado una responsabilidad y un compromiso y un gusto por regresar nuevamente a las instituciones. Sí hago la invitación a algunos, insisto, si bien están trabajando a través de los programas de línea de "Aprende en Casa", en WhatsApp, que no han dejado de trabajar a los niños y maestros, sí hago una invitación muy especial a lo que es el estado de Hidalgo, Baja California, de Guerrero, de Michoacán, Nuevo León, y de lo que es la parte de Baja California Sur que todavía tenemos los más bajos en cuanto a clases presenciales", dijo la secretaria.

Y a pesar de que la SEP ha señalado que para noviembre todos los niños de educación básica deben regresar a clases presenciales, antes tendrán un descanso prolongado con días feriados.

En total, los niños tendrán cinco días de "megapuente", es decir, sin clases a finales de octubre y principios de noviembre 2021.

Consejo Técnico Escolar en octubre 2021

El viernes 29 de octubre de 2021 habrá Consejo Técnico Escolar para las autoridades educativas y maestros de las escuelas, por lo que no habrá clases para los niños.

Ese día comenzará el "megapuente" de Día de Muertos para ellos, que se sumará al fin de semana.

Día de Muertos 2021: ¿1 y de noviembre son feriados oficiales?

El lunes 1 y martes 2 de noviembre tampoco habrá clases, por lo que los pequeños podrán disfrutar del Día de Muertos 2021.

Pero, ¿qué pasa con los trabajadores? La Ley Federal del Trabajo en su artículo 74 determina cuáles son los días de descanso obligatorio y el 1 y 2 de noviembre no están incluidos, por lo que no son días feriados oficiales.