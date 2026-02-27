logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

"El Mencho" armó carnaval

Participaron cantantes como Grupo Firme y Julión Álvarez, en los eventos en Autlán, Jalisco

Por El Universal

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
"El Mencho" armó carnaval

Autlán, Jal.- Habitantes de Autlán de Navarro cuentan que Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" o "El Señor de los Gallos", solía patrocinar el carnaval de este municipio de Jalisco, otro de sus bastiones que frecuentaba para acudir al jaripeo.

Lo anterior se confirma con un borrador de cartelera musical denominado "carnaval acomodos", localizado por El Universal en lo que fue la última guarida del capo en el Tapalpa Country Club.

De puño y letra se desglosan cantantes y grupos musicales para amenizar la festividad del 8 al 16 de febrero en esa localidad en la que el domingo fue abatido Hugo César Macías Ureña, "El Tuli", uno de los hombres más cercanos al jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la hoja de cuaderno se programó para el 8 de febrero la participación de los cantantes del regional mexicano Edén Muñoz, José Alfredo Olivas así como Julión Álvarez.

Para el día 13, Grupo Firme, Luis R. Conriquez y Chicho Castro, mientras que para el 14 y 16 de febrero se acomodó a la Banda Cuisillos, El Mimoso y Memo Garza, quienes se presentarían en la Plaza de Toros Alberto Balderas.

Al carnaval también son invitados rejoneadores y toreros como el moreliano Isaac Fonseca Soto, para las corridas de toros que le gustaban al líder del CJNG.

Un habitante anónimo relata que, durante los jaripeos, los cubeteros de la plaza de toros portan mandiles con el rostro de Oseguera Cervantes y la leyenda: "Señor de los Gallos".

Asegura que se ubica a los integrantes del cártel por sus camionetas con el logotipo de un gallo, las cuales se pasean por la localidad.

El año pasado circularon videos del carnaval en el que en un jaripeo a "El Mencho" le gustó tanto la presentación de un jinete, que con el maestro de ceremonias le mandó decir: "Te manda 50 mil pesos El Señor de los Gallos".

Los habitantes cuentan que en el carnaval "El Mencho" ponía los mandiles de los cubeteros con su rostro. En el municipio, tierra natal del guitarrista Carlos Santana y colindante con Tapalpa, hay una tensa calma después de la operación militar del domingo pasado que dejó varios muertos.

Al tercer día del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, los habitantes de Autlán de Navarro comenzaron a retomar sus actividades laborales y comerciales.

