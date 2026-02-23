El "Mencho": del campo, a ser un poderoso capo

Ciudad de México.- El capo mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pasó de ser un joven originario de una comunidad rural de Michoacán a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo.

El fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido este domingo por Fuerzas Especiales del Ejército y Guardia Nacional (GN), estuvo involucrado en actividades de tráfico de drogas desde 1990.

Nació el 17 de julio de 1966 en la zona rural del municipio de Aguililla, Michoacán. Provenía de una familia de escasos recursos, dedicada al cultivo de aguacate y tuvo cinco hermanos: Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham.

A los 14 años, "El Mencho" cuidaba plantíos de marihuana, se fue a Estados Unidos como migrante, en 1986 fue arrestado en San Francisco por robo a propiedad y portación de arma de fuego.

Según la DEA, contaba con vínculos en la producción y el tráfico de metanfetamina en Redwood City en el condado de San Mateo, California.

En 1994, la Corte del Distrito Norte de California lo sentenció a tres años de cárcel por conspiración para distribuir heroína y tras su liberación regresó a México, donde trabajó como agente de policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco, después dejó la corporación y se unió al Cártel del Milenio.

Según InSight Crime, en el año 2010 después de trabajar en la red de sicarios que protegía a Armando Valencia Cornelio, "El Maradona", Oseguera Cervantes se inmiscuyó a un bloque del Cártel del Milenio aliado a Ignacio Coronel Villarreal, alias "Nacho Coronel", líder y fundador del Cártel de Sinaloa (CDS).

En 2010, derivado de la muerte de "Nacho Coronel" y la detención del líder del Cártel del Milenio, Óscar Orlando Nava, "El Lobo", el Cártel del Milenio se fraccionó en Los Torcidos y La Resistencia.

InSight Crime refiere que se inició una batalla por el control del narcotráfico en Jalisco. Los Torcidos se convirtieron en el CJNG, con "El Mencho" como su líder.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que derivara en su arresto.

Se casó con Rosalinda González Valencia, "La Jefa", con quien tuvo tres hijos, Laisha Michelle, Jessica y Rubén, "El Menchito".

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.