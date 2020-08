"El Mencho" pone a prueba a López Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a perseguir a los capos de la droga, pero Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", pone a prueba su paciencia, dice The Economist, reconocida publicación inglesa.

En el artículo A new kingpin on the block, The Economist señala que aunque Estados Unidos quiere la cabeza de Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el mandatario mexicano "podría tener reservas en el caso", pues "nunca ha respaldado la política de sus predecesores de capturar o matar capos".

"El señor López Obrador se basa en la filosofía de ´abrazos, no balazos´. Ha tenido 20 meses en el cargo para demostrar que su pacífica política puede funcionar, pero hasta ahora los resultados son decepcionantes.

La presión estadounidense, y los ultrajes de ´Mencho´, podrían obligarlo a adoptar tácticas a las que hasta ahora se ha resistido", resalta The Economist en el texto publicado este sábado 15 de agosto.

El 16 de junio, el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, fue asesinado junto con su esposa. El juzgador tuvo a su cargo un proceso penal en contra de Rubén Oseguera, alias "El Menchito", hijo del que sería el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Unos días después, supuestos miembros del mismo grupo criminal atacaron a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ambos episodios son recordados por la publicación inglesa.