"El Mencho" tiene su propio "triángulo dorado" en zona montañosa de Jalisco, Michoacán y Colima: DEA

Ahora que Joaquín "El Chapo" Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos y se encuentra en una prisión de máxima seguridad, conocida como "El Alcatraz de las Rocosas" en Denver, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tiene en la mira a su siguiente objetivo: Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Kyle Mori, el agente que dirige la investigación para detenerlo, dijo a Univision Noticias que "El Mencho"encontró su mejor guarida en las zonas serranas de tres estados mexicanos controlados por su organización delictiva.

"Se esconde en zonas montañosas en Jalisco, Michoacán y Colima. Creemos que él ya no está en las ciudades", advirtió el hombre que coordina al equipo que busca sin descanso a "El Señor de los Gallos", como también se le conoce al capo michoacano, desde la oficina de la DEA en Los Ángeles, California.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el agente no cree que se encuentre en un lugar por mucho tiempo ni en un mismo tipo de casa, ya que necesita moverse constantemente para no ser localizado por las autoridades.

Reportes de inteligencia de la DEA establecen que Oseguera Cervantes ha creado su propio "Triángulo Dorado", uno similar al que tenía "El Chapo". Según los documentos, se trataría de una región fértil para el cultivo de marihuana y amapola, ubicada entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se escondió muchos años.

"El bastión de ´El Mencho´, en cambio, se localiza en una zona que cuenta con un extenso territorio donde se siembran narcóticos y hay laboratorios clandestinos, y tiene dos importantes puertos (el de Manzanillo y Lázaro Cárdenas) por donde recibe precursores químicos para elaborar drogas sintéticas. Es un área que incluye a Guadalajara, la tercera ciudad más grande del país y cuya pujante economía le permite ocultar sus operaciones de lavado de dinero", escribe el periodista Isaías Alvarado.

Por ello, las autoridades estadounidenses consideran que los cerros de la Sierra Madre del Sur y los de la Occidental podrían ser el refugio del narcotraficante, a quien atribuyen la escalada de violencia en México.

"Pocos conocen su rostro/ raro baja a los poblados/ se mueve entre las montañas/ de allá arriba mueve todo", dice una canción de Los Plebes del Rancho, citada por el medio estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha afirmado que "El Mencho" consiguió la expansión del CJNG a punta de balazos y sobornos en 23 de los 32 estados mexicanos; así como en diversas ciudades del país vecino, por ejemplo, Los Ángeles, San Diego, El Paso, Laredo, Houston, Dallas, Miami, Orlando, Nueva York, Denver, Atlanta y Chicago.

Apenas, el pasado mes de noviembre, el Gobierno de Donald Trump anunció que la recompensa por información que ayude a cumplimentar la detención del capo subía a 10 millones de dólares.

"ES UN HOMBRE INTELIGENTE"

Kyle Mori dijo a Univisión que "El Mencho" ha cometido pocos errores y que gracias a eso y a su experiencia en las calles, es que se ha complicado liderar la investigación sobre su búsqueda.

"Es un hombre inteligente, es muy bueno en lo que hace: está evitando que lo atrapen, está ganando varios millones de dólares. Es como un juego del gato y el ratón: él hace unos movimientos y nosotros tenemos que hacer los nuestros para capturarlo", declaró.

Sin embargo, el equipo que sigue sus pasos detectó que el presunto criminal cuenta con un punto de inflexión: no asume riesgos innecesarios andando en las ciudades.

"Has escuchado historias de ´El Chapo´ entrando en un restaurante, que les quitan los celulares a los comensales, paga las cuentas de todos y desaparece en Culiacán. ´El Mencho´ no hará eso. No le importa vivir en las montañas como un ranchero. Eso complica su captura. ¿Dónde fue capturado ´El Chapo´? Siempre en las ciudades. ´El Mencho´ no hará eso", sentenció.

Asimismo, el funcionario estadounidense destacó que otro factor en favor del narcotraficante es que no consume drogas, por lo que goza de buena salud y su condición física es envidiable, pues lleva una disciplina militar.

"Realizan muchos actos violentos: decapitaciones, deshacen cuerpos en ácido, ejecuciones públicas, arrancarle el corazón a la gente, matar mujeres y niños, poner bombas a las personas. Pasa casi todos los días", precisó. "´El Chapo´ era violento, pero ´El Mencho´ lo ha llevado a un nuevo nivel", sostuvo en entrevista.

En el texto publicado en la página web de Univisión, se lee que, según el agente de 37 años de edad, la DEA teme que el CJNG sea actualmente la organización criminal más grande de México, debido a que emparejó el número de distribución de narcóticos del Cártel de Sinaloa en territorio estadounidense.

"En mi opinión, el CJNG está moviendo más drogas hacia Estados Unidos, es responsable de más actos violentos en México y está moviendo un volumen más grande de dinero que el cartel de Sinaloa", finalizó.