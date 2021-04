"El Mencho" ya no se parece a las fotos que existen de él, dicen fuentes a The Guardian

Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", "el Señor de los Gallos" o "el Gallero", narcotraficante líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya no se parece a las fotos que hay de él porque son muy antiguas. Así lo aseguraron a The Guardian integrantes del grupo criminal.

El diario británico publica hoy un reportaje que detalla cómo el estado de Jalisco vive en la tragedia. "Una atmósfera de terror: el sangriento ascenso del principal Cártel de México", dice el encabezado. "La violencia del Cartel de Jalisco ha cobrado un precio terrible en el estado y los expertos dicen que representa una amenaza para el Gobierno de México", agrega.

Los integrantes del Cártel Jalisco dijeron a los periodistas de The Guardian que una de las dificultades que tienen tanto el Gobierno de México como el de Estados Unidos para capturar a "El Mencho" es identificarlo físicamente, ya que las imágenes que se tienen de él son viejas. "¿Reconocería yo a ´El Mencho en un restaurante? No, no lo creo´, dijo la fuente consultada por el medio inglés. Así que a pesar de ser uno de los hombres más buscados del mundo, y de que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares y México da otros 30 millones de pesos (otros 1.4 millones de dólares) como recompensas por su captura, difícilmente podría ser identificado por alguien, ya que en contraste con la mayoría de los grandes capos de la droga, "es un líder discreto al que no le importan los lujos".

En esa misma entrevista se reveló que se esconde al sur del estado de Jalisco, en los límites con Michoacán y Colima, donde "nadie lo toca, nadie se mete con él. Está feliz", según los informantes del diario. Hablaron de la personalidad de "El Mencho". Lo califican como muy cambiante, ya que puede pasar de ser la persona más feliz del mundo al peor de los enojos, un rasgo de la bipolaridad.

Tom Phillips y Analy Nuño, de The Guardian, recuerdan que el Cártel Jalisco nació en julio de 2010 cuando las tropas mataron a Ignacio "Nacho" Coronel, a quien se atribuye la fundación del comercio de metanfetamina en Guadalajara. La eliminación de Coronel, que la Agencia Antidrogas (DEA) calificó como "un golpe paralizante" para el Cártel de Sinaloa, provocó una ruptura local que allanó el camino para el surgimiento de un nuevo grupo que tomó el nombre del séptimo estado más grande de México.

"Pero una historia del hampa sugiere que la división en realidad comenzó tres años antes, en 2007, cuando un narco de Guadalajara derramó un vaso de té de hibisco sobre un rival durante una reunión en el este de la ciudad. El incidente aparentemente mundano supuestamente provocó una secuencia sangrienta y desconcertante de traiciones, tiroteos y masacres que finalmente vieron a un grupo prevalecer. Ese grupo estaba dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, un ex oficial de policía que ahora es el principal objetivo mexicano de la DEA", afirman. "A diferencia de ´El Chapo´, que buscó la ayuda de Sean Penn para convertir su vida criminal en un éxito de taquilla de Hollywood, ´El Mencho´ prefiere las sombras. Existen pocas fotografías de él. Su biografía, que incluye una temporada trabajando ilegalmente en los Estados Unidos en la década de 1980, es mayormente borrosa. Se cree que ´El Mencho´ vive escondido en las montañas del sur de Jalisco, pero cuando las tropas intentaron capturarlo allí en 2015, terminó mal: asesinos del cartel derribaron un helicóptero del Ejército mexicano con un lanzacohetes", agregan.

La fuente afirmó que "El Mencho", que se cree que ronda los 50 años, es conocido por ser "simpático" y tener un buen repertorio de chistes. "Pero también es muy explosivo", agregaron. "Muuuuy explosivo".

Tom Phillips y Analy Nuño narran que pocos entienden los poderes del cartel mejor que los residentes de la Sierra de Ahuisculco, una cadena montañosa al oeste de Guadalajara donde opera campos de entrenamiento de estilo paramilitar y laboratorios secretos que producen grandes cantidades de drogas sintéticas para traficar hacia el norte hacia los Estados Unidos. "La proximidad del área a dos puertos del Pacífico, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, a través de los cuales se contrabandean precursores químicos desde China, la ha convertido en una ubicación estratégica".

"Un residente de un pequeño pueblo de la Sierra describió cómo hombres armados del cártel vestidos con ropa de combate negra con las iniciales del grupo estampadas en sus chalecos antibalas a menudo recorrían las calles en 4×4 de alta gama, algunos con ametralladoras montadas. ´Tienes miedo de salir de noche. Tienes miedo de salir con tus hijos´, se quejó el residente, quien pidió no ser identificado.