El ministro Zaldívar es porrista de AMLO, dice Calderón

Felipe Calderón Hinojosa dijo esta mañana al periodista Ciro Gómez Leyva que Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decepcionante, ridículo, "porrista" de Andrés Manuel López Obrador.

El ex Presidente retó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a probar que hubo presiones en su Gobierno: "En el derecho, el que afirma está obligado a probar. Aquí hay que aclarar cuál es el tipo de presión. Mi Gobierno como cualquier Gobierno tiene el deber y el derecho de plantear sus argumentos ante la Suprema Corte en las partes o controversias que sea parte y así fue", aseguró.

"La verdad es que una Suprema Corte que valga la pena ni siquiera argumentaría eso. Un Ministro, un Presidente que cumpla con el rol de defensa del poder constitucional de la Corte, que recurra a esto, decir que eran amenazas y presiones, es muy decepcionante", consideró Calderón Hinojosa.

Agregó: "Porque evidentemente el que el Ministro esté asumiendo un papel de porristas, o hay un programa de porristas como es el programa de [Sabina Bergman y John] Ackerman en Canal 11. Por cierto, también hay que discutir el papel de los medios de Estado que dejaron de ser medios de Estado para ser medios propagandísticos del Gobierno".

"Que vaya a un programa de esos a echarle porras al Presidente y decir que el Presidente López Obrador es muy bueno, que él no presiona a la Corte, pero Felipe Calderón sí, es decepcionante. Es ridículo. Es decepcionante en el caso de la imagen que yo tenía de Arturo Zaldívar", señaló el ex Presidente.

MEDINA MORA Y LAS PRESIONES

"Ahora bien, yendo al tema, el tema fundamental es la presión que está haciendo este Gobierno sobre la Corte y sobre los jueces, es decir, amenazan a un Ministro, le congelan las cuentas, independientemente de que haya razón o no en ello. El chantaje que hace", dijo Felipe Calderón a Ciro Gómez Leyva.

"Cualquiera que en su materia tenga un asunto pendiente de resolver en la Corte hace ver, por escrito en los oficios o también personalmente cuando es posible, los argumentos y así fue en muchísimos casos", dijo. "En el caso que menciona el Ministro Saldívar, él mismo me fue a ver para decirme cuál era la manera en que estaba planteando el tema, cómo veía las cosas. Y yo le manifesté desde luego mi preocupación".

De acuerdo con Zaldívar, los casos en los que Calderón habría presionado a varios Ministros son dos: el de la Guardería ABC, donde está involucrada una prima de su esposa Margarita Zavala, y el de Florence Cassez, en el que se vinculaba a Genaro García Luna, entonces su Secretario de Seguridad Pública federal.

"De lo que estamos hablando: ¿ves algún elemento ilegal, una especie de chantaje, una presión, una amenaza como fue en el caso del Ministro [Eduardo] Medina Mora. Yo no exculpo al Ministro Medina Mora, dijo Calderón.

El viernes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mostró documentos con los que probaría que no hubo tal presión, como parecía sugerir una columna de Mario Maldonado en El Universal.

"Eel jueves 3 de octubre de 2019 se elaboró fuera del horario hábil (22:30 horas), y horas después de que se dio a conocer públicamente la renuncia del ahora ex ministro Eduardo Medina Mora, el oficio 110/F/B/5182/2019 con folio SIARA UIF/2019/000678 por el que la UIF requirió que la CNBV informara a las instituciones financiera el bloqueo de las cuentas bancarias arriba referidas", aseguró la UIF.

Por elaborarse la solicitud fuera del horario hábil, dijo la UIF, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que informara a las instituciones financiera del bloqueo de las cuentas, pero el oficio se envió y fue recibido en las oficinas de la CNBV el viernes 4 de octubre de 2019 a las 9:00 horas."De lo anterior se observa que el bloqueo de cuentas bancarias del ex Ministro Medina Mora, se realizó DESPUÉS de su renuncia", aseguró la UIF.

Medina se negó a acudir al Senado de la República a presentar las razones de su renuncia, a pesar de que las "causas graves" son las únicas aceptables para que un Ministro del máximo tribunal del país se vaya. El Partido Acción Nacional (PAN) y la Coparmex, un sindicato de patrones, acusaron de inmediato que renunció por presiones. Dijeron que el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno de López Obrador, está interviniendo en el Poder Judicial, una tesis alimentada también por Calderón.

"Tiene él [Medina Mora] también cualquier presunción de inocencia y hay que probar lo que se diga de él. Pero lo que se ha dicho por colegas tuyos, Carlos Loret y otros, fue que siendo que la Fiscalía Antilavado [Unidad de Inteligencia Financiera], lo que sea, envió oficios de congelamiento de cuentas del Ministro Medina Mora y de su familia y que una vez que él renunció a la Suprema Corte sin explicar, lo cual es violatorio de la Constitución, le retiran los congelamientos de cuentas", dijo el ex Presidente Calderón.

"Entonces la pregunta es: ¿en qué momento mi Gobierno congeló o amenazó con congelar una cuenta del Ministro Saldívar o de la Ministro Olga Sánchez Cordero? ¿En qué momento amenazó con enviar a la notaria de su esposa, su hijo, una auditoría? ¿En qué momento hubo una amenaza sobre alguno de ellos que les hiciera considerar que hubo una presión", agregó el ex Presidente.

"Hay alegatos –continuó–. Un ejemplo: el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador en una de sus conferencias de la mañana dijo que había invitado su Gobierno, a través del Consejero Jurídico supongo, que la Corte resolviera, no me acuerdo qué asunto. Lo relevante es que él mismo dice que hace eso porque está en el derecho y el deber del Gobierno defender el interés nacional, pero de eso a decir que se amenaza, como en el caso en que está amenazando a jueces y ministros".

El Ministro Zaldívar también denunció un linchamiento mediático durante el gobierno de Calderón. "Para el linchamiento mediático pues ahora sí lo que me viene a mí desde el Gobierno desde hace 15 días y la verdad es que pues aquí como dice el corrido de Heraclio Hernández: ´Aquí los voy a esperar´ y a ver de cómo nos toca. Pero la verdad el suponer que el Presidente de la República, tiene, sobre todo cuando yo era un Presidente en minoría, bajo presión de los medios era yo", dijo.

"Ahora que la mayoría de la población, digámoslo con toda objetividad, está en contra y estuvo en contra de la liberación de Florence Cassez, pues eso no es culpa mía. Es más, la liberaron cuando no era Presidente yo", agregó. "Las víctimas tienen un testimonio vivo y la sacan porque dicen que a la señora la sacaron en un noticiero, pues es aberrante y la mayoría de los mexicanos estamos en contra de eso".

"Ese no es un linchamiento mediático, que yo haga o una amenaza, ni tampoco. La verdad, no me vengan a decir que les íbamos a echar a los medios: ni teníamos el poder para hacer eso, ni hacíamos eso. Es más hay ministros de la Suprema Corte de nuestro tiempo que incluso hicieron resoluciones muy valientes", expresó el fundador de México Libre.