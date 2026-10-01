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"El narco puede meter dinero a las campañas"

La gobernadora de Chihuahua Maru Campos lanza la alerta

Por El Universal

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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"El narco puede meter dinero a las campañas"
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      CIUDAD JUÁREZ, Chih..- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván (PAN), envió un nuevo mensaje en el que criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que votaron en contra de la ley de Chihuahua, para anular una elección si en ella intervenía el crimen organizado o si el candidato tuviera vínculos criminales.

      Con la decisión de la Corte, "el narco puede meter dinero en una campaña. Puede amenazar y matar candidatos. Puede decidir quién compite y quién no", advirtió la gobernadora.

      "Hay que decirlo fuerte y claro, con todas sus letras: el responsable es Morena", dijo.

      "¿Recuerdan lo que les platiqué el lunes sobre la ley que estableció el Congreso del Estado de Chihuahua para que una elección se anulara si en ella interviniera el crimen organizado o si el candidato tuviera vínculos criminales? Y que Morena, además de no votarla en el Congreso, corrió a la Suprema Corte a pedir que se tumbara. Sí, la Suprema Corte que no discute nada y que sólo acata. Pues, ¿qué creen que paso? Morena lo consiguió. La Corte echó para abajo la ley que blindaba las elecciones de la intervención del crimen, quitando lo que le estorba a Morena para financiarse con dinero ilícito y así usar delincuentes para manipular elecciones", expresó Campos Galván en un mensaje difundido en redes sociales.

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      Advirtió que la resolución de la Corte "la acatamos, pero no vamos a obedecer la idea de que Chihuahua se resigne, eso jamás", y afirmó que "si nos cerraron un camino abriremos otro. Lo que la Corte borró lo vamos a reponer por la vía de la propia Corte, por la vía que deje abierta. El Congreso estará presentando la iniciativa en las próximas horas".

      La mandataria aseguró que en Chihuahua "nos quitaron la forma legal de anular una elección, aunque se pruebe que el crimen organizado metió la mano, el dinero y las armas. Y como éramos el único estado del país que contemplaba o tenía esta ley, hoy no existe esta disposición en ningún lugar de México".

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