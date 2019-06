"El olvido no se llevará a nuestros hijos"

Ciudad de México.- En silencio avanzaron sobre Paseo de la Reforma y hasta el Zócalo de la Ciudad de México padres de los niños que murieron en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. A 10 años del incendio que también provocó lesiones a casi un centenar de niños, los papás, familiares y sociedad exigieron justicia y confían en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no deje que el caso quede impune.

"Ninguno de esos 49 niños debió morir, tampoco debió imperar la injusticia, esa negligencia por parte del Estado de no encarcelar a los culpables, no descansaremos, no vamos a dejar que el olvido se lleve a nuestros hijos", dijo Abraham Fraijo, papá de Emilia, quien murió hace 10 años.

El silencio se quebró frente al antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, donde hicieron pase de lista y exigieron justicia. Entre cada número y la consigna pedían justicia.

Entrando a 5 de Mayo comenzó el conteo, 1, 2, 3... hasta el 49 para culminar al unísono con el grito de "¡Justicia, justicia ABC!" y "Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos". Esos gritos no dejaron de escucharse hasta que el contingente entró a la plancha del Zócalo capitalino.

En su andar, Miguel Nava Alvarado, abogado de 36 familias que perdieron a un menor en la Guardería ABC comentó que hay 19 personas sentenciadas por el caso, ya terminó su proceso, pero están a la espera de lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los amparos en los que ellos hacen valer su defensa al debido proceso y legalidad.

Frente a Palacio Nacional, en un templete se acomodaron las 49 fotos de los niños que murieron, después subieron algunos papás y agradecieron a los que marcharon con ellos y los han acompañado desde hace 10 años.

Roberto Zavala, papá de Santi, quien murió en el incendio exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que haga justicia y permita que los responsables pisen la cárcel. "En estos 10 años ha habido omisiones, hay una amparitis generalizada, lo único que tiene que hacer la Suprema Corte y es lo que exigimos, es que ratifique las sentencias de los involucrados", reclamó el hombre.