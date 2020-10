El PAN arremete contra ministro Arturo Zaldívar por avalar consulta de juicio a expresidentes

Luego de la postura del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en el sentido de apoyar la propuesta presidencial para enjuiciar a los expresidentes, diversos mensajes en redes sociales fueron lanzados contra el titular de la Corte.

El senador del PAN, Damián Zepeda, dijo que eran una vergüenza los argumentos que esgrimió Arturo Zaldívar al manifestarse a favor de la propuesta.

Por su parte, el extitular de la PGR, Ignacio Morales Lechuga también criticó la postura del ministro presidente de la Corte.

En tanto, Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la UNAM afirmó que no comparte los argumentos del ministro Zaldívar.

El periodista Jesús Silva-Herzog Márquez planteó que la intimidación presidencial tuvo éxito en la figura del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Por su parte, el politólogo, José Antonio Crespo también cuestionó la postura del titular del Poder Judicial de la Federación, al señalar que optó por la lealtad ciega.

Posicionamiento del ministro Zaldívar

El ministro presidente Arturo Zaldívar explicó que una consulta sobre la política criminal, como la que se plantea, no tendría efectos vinculantes para las autoridades investigadoras y judiciales, pero esto no implica que la materia de la consulta esté prohibida.

La materia de la consulta se limita a pronunciarse sobre la política criminal del Estado, lo cual no está prohibido en el artículo 35 constitucional, refiere al fijar su posicionamiento.

Añadió que lo no pueden hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal.

Nuestro rol en este escenario no es sólo el de juzgar una pregunta, comentó el ministro Zaldívar.

La discusión sobre la propuesta presidencial para enjuiciar a los expresidentes sigue en estos momentos.