El PAN busca cambiar reglamento de Palacio Nacional para obligar a AMLO a usar cubrebocas

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados anunció que presenta una propuesta de modificaciones al Reglamento interno del Palacio Nacional para obligar a todos, incluido el Presidente de la República, a utilizar cubrebocas.

A través del diputado, Iván Rodríguez Rivera, el blanquiazul aseguró que la salud del presidente López Obrador es importante para el grupo parlamentario del PAN, por lo que trabaja en diversas legislaciones en la materia, a fin de que no pueda fallarles a los mexicanos.

"La Ciudad de México y el resto del país, está en peligro por la escalada de contagios por la falta de uso del cubrebocas. Este debe ser un concepto establecido en Reglamento que propone para evitar los contagios de Covid-19 a quienes acuden a las instalaciones del Palacio Nacional", agregó.

De lo contrario, señaló el legislador del PAN, será restringido el acceso al inmueble tanto para empleados, funcionarios y visitantes.

Iván Rodríguez precisó que su propuesta se orienta a favor de las medidas epidemiológicas que ha dictado el Gobierno federal e incluso, que desde el Congreso federal se respetan.

Para lograr este objetivo, dijo que trabajará de la mano con las Secretarías de Hacienda y de Educación Pública, para perfeccionar los alcances de este nuevo Reglamento y ayudar a la Federación a tener normas más fuertes que eviten la transmisión del coronavirus en lugares e inmuebles públicos.

"Solidarios con las autoridades, estamos trabajando en armonizar instrumentos legislativos para que el Gobierno ejecute y tenga menor carga emocional sobre la situación del país y el descontrol de la pandemia".

Con este nuevo Reglamento, tanto empleados, visitantes e inquilinos que tengan contacto entre sí, puedan sentirse seguros y no corran el riesgo de un contagio y ser un número más en la estadística.

Piden a AMLO ofrecer disculpa pública

En tanto, en otro comunicado, el diputado panista Luis Mendoza pidió al presidente López Obrador que ofrezca una disculpa pública a los mexicanos por los daños directos que le ha causado "su negligencia" al país.

El diputado federal Luis Mendoza Acevedo lamentó que el país se haya posicionado en el tercer lugar de muertes por este virus, "aportándole también al mundo, la mayor carga de contagios, situación que no merece el mayor orgullo ni triunfo".

En días, advirtió, estaremos por alcanzar el medio de millón de contagios en México y superando los 50 mil fallecimientos.

"La Cuarta Transformación no le mete dinero al Sistema Público de Salud, hay incluso, médicos enfermos y pacientes que no verán el día de mañana por la falta de medicamentos y espacio en camas de terapia intensiva".

Mendoza Acevedo apuntó que la oposición entiende el papel del presidente para administrar al país, pero él solo no podrá hacerlo y ya lo percibió él mismo a más de un año de gobierno.

Añadió que el primer mandatario debe delegar y oír a las voces externas que hacen planteamientos sobre una agenda integral no sólo de salud, sino para la estabilidad de las finanzas y la gobernabilidad.