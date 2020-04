El PAN, dispuesto a utilizar sus recursos para "emergencias sanitarias" hasta que sea legal

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que el blanquiazul presentará una iniciativa para modificar la Ley General de Partidos Políticos, para que en caso de que el Consejo de Salubridad General declare "Emergencia Sanitaria", se pueda utilizar una parte de las prerrogativas de los partidos políticos a cuestiones prioritarias.

En un comunicado y después del exhorto que volvió a lanzar el presidente Andrés Manuel López Obrador, Marko Cortés señaló que esta modificación sería para entregar de manera directa ayuda mediante pruebas diagnósticas rápidas, así como material de protección, guantes, mascarillas, batas, para el personal de la salud que atienda en primera línea a la pandemia, como médicos y enfermeras; porque es lo que más necesita México en la situación actual.

Además, el PAN condicionó la entrega de su financiamiento público a que, de manera indispensable, el presidente López Obrador cancele sus proyectos de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.

Y esos recursos sean destinados para cuidar la salud y el empleo de los mexicanos, porque ese dinero sí representa un monto significativo para atender la crisis de salud y económica, que hoy padece México.

Además de que instruya a su mayoría en el Congreso de la Unión, "para que apruebe nuestra iniciativa de ley, y de forma excepcional cuando se declare 'Emergencia Sanitaria' por parte del Consejo de Salubridad General, podamos realizar apoyos directos y en especie a la gente. Todo ello bajo la vigilancia del gasto por parte del Instituto Nacional Electoral".

"Nosotros sí queremos aprovechar bien el dinero público", indicó Marko Cortés, nosotros sí queremos hacer lo que el gobierno no está haciendo, como "realizar pruebas diagnósticas rápidas de detección del coronavirus".

"El compromiso del PAN es apoyar directamente a quien lo necesite, pero no entraremos en el juego del gobierno federal de devolver prerrogativas para que éstas sean mal gastadas, porque no es más que demagogia pura, un engaño y una cortina de humo para distraer a la gente de lo verdaderamente importante".

El líder panista pidió recordar lo que ocurrió en 2017 cuando los partidos regresaron dinero de sus prerrogativas y no se supo en qué se utilizaron los recursos.