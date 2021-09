El PAN pide investigar posible negligencia de Conagua e IMSS por muertes en Tula

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano señalaron que se debe investigar la posible negligencia de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) como responsables de lo ocurrido en Tula, Hidalgo, con el desbordamiento del Río Tula y las muertes que se han registrado.

El senador por Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Zepeda, lamentó lo ocurrido en el Hospital General de Zona del IMSS en Tula, donde al quedarse sin energía a causa de las inundaciones, derivó en el fallecimiento de 17 pacientes que se quedaron sin respiración asistida.

Desde su escaño, dijo que se debe investigar la posible negligencia de funcionarios del IMSS, por no haber previsto lo ocurrido.

Por su parte, la senadora Xóchilt Gálvez, dijo que la Conagua tuvo que haber monitoreado la situación del Río Tula, "pero no hubo ni monitoreo, no hubo aviso a la población" sobre lo que estaba ocurriendo y que derivó en muertes y damnificados.

Expuso que es evidente la negligencia ocurrida en Tula y en otros lugares como Ecatepec, sumado a la desaparición del Fondo Nacional de Atención a Desastres (Fonden) en el actual gobierno. "Basta de ineptitud, la incapacidad también es corrupción".

La senadora por Morena, Merced González, lamentó lo ocurrido en Hidalgo y en otras entidades como el estado de México, por lo que exhortó al Senado y a otras instancias a ser solidarios con los afectados y pidió un minuto de silencio por las víctimas.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, decretó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas.