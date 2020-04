El PAN pide más dinero para los estados ante el Covid-19

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a liberar recursos extra para las entidades, con el objetivo de enfrentar la pandemia de coronavirus, pues ninguna ha tenido un peso de más.

El líder del blanquiazul, Marko Cortés, recordó que hasta ahora todos los recursos que han tenido los gobiernos estatales son un adelanto de las participaciones federales que por ley les tocan; sin embargo, aseguró que ese dinero será insuficiente para enfrentar la fase 3 del Covid-19.

El adelanto de participaciones de cada estado "sólo servirá para la operación ordinaria de clínicas y hospitales, pero no para superar el enorme reto del Covid-19 (...) Es importante precisar que ni las entidades federativas ni los municipios han recibido algún peso adicional", expuso Cortés Mendoza.

En un comunicado, Acción Nacional expresó que López Obrador ha prometido que habrá recursos suficientes para la crisis sanitaria, "pero en los hechos no ha sido así y la situación ya es crítica", por lo que, señaló, será imposible enfrentar la tercera fase de la pandemia si no hay apoyo extra.

El dirigente del partido afirmó que sólo eso podrá evitar que se colapsen los sistemas estatales de salud y la pérdida de más vidas. Cortés Mendoza insistió en la necesidad de dar equipamiento con las especificaciones de seguridad necesarias para el personal médico.

De igual manera, le exigió al gobierno federal comenzar a aplicar un programa económico emergente para apoyar a las empresas, especialmente las micro y pequeñas.

Los créditos de 25 mil pesos ofrecidos por el gobierno, aseveró el líder panista, son insuficientes, debido a que solamente cubren a una mínima parte del sector, mientras la mayoría de las empresas quedaron en el abandono.

Por lo anterior, respaldó la propuesta del sector productivo para el establecimiento de un salario solidario, a fin de que, desde ya, el gobierno federal pague una parte de los salarios de los trabajadores y otra parte la cubran los pequeños y medianos empresarios, con el objetivo de que la gente pueda conservar su empleo.

Para todo eso, "como se está haciendo en todo el mundo", se requieren recursos extraordinarios, tanto para atacar la pandemia como para cuidar el sector productivo.