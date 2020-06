El PAN propone alianza al PRD y MC en 2021 para quitar a Morena la mayoría en Congreso

Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), propuso al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a Movimiento Ciudadano (MC) formar una coalición para las elecciones de la Cámara de Diputados en 2021.

Cortés planteó que se trata de una coalición parcial en la que esperan esfuerzos en 75 o hasta 100 distritos electorales federales del siguiente año.

Expuso que esta alianza pretende evitar que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tenga la mayoría en el Congreso.

“Formalmente he planteado al PRD y a Movimiento Ciudadano el que en algunos distritos en específico pudiéramos ir coaligados para la elección en la Cámara de Diputados. No una coalición total en 300 distritos electorales, sino parcial”, argumentó el presidente del PAN en videoconferencia.

Detalló que las coaliciones se aplicarían en distritos donde sea conveniente y determinante “para lograr ese objetivo de construir una nueva mayoría”.

Marko Cortés añadió que a nivel federal no tienen contemplado colaborar con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, en el caso de las 15 gobernaturas a renovarse el próximo año, estará abierto a las propuestas de los comités estatales para formar alianzas.

“En lo local estaremos abiertos a las diferentes propuestas que nos hagan llegar los comités directivos estatales en el caso de las 15 gobernaturas y de todos los ayuntamientos y congresos locales que se van a elegir. Hay apertura para construir”, reviró.

“Requerimos sumar esfuerzos, potencializarnos con los mejores perfiles, mujeres y hombres, y con los mejores acuerdos entre los partidos que nos asumimos claramente como oposición”, finalizó.

PRD condiciona alianza

Ángel Ávila Romero, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aclaró que la alianza que se dialoga con el PAN y MC rumbo a las elecciones intermedias de 2021 está condicionada a, al menos, tres factores internos del partido del sol azteca.

La primera condición, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL, es que el PRD debe pasar por su proceso de renovación de la dirigencia nacional, que en agosto pasará de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) al formato de presidencia y secretaría general.

"Nosotros coincidimos en que es importante restaurar los equilibrios económicos en el país, y para ello es importante que Morena ya no tenga control de la Cámara de Diputados, porque todas las iniciativas de Morena han ido en contra del país.

"La definición de las alianzas la va a tomar la próxima dirección del PRD, la nueva dirigencia estará tomando posesión por ahí de agosto o septiembre, y será esa nueva dirección quien defina o no el tema de las alianzas", explicó.

PAN plantea al PRD y MC alianza para quitarle mayoría a Morena en Cámara baja

El segundo factor sería que la alianza tendría que ser avalada por la militancia local del partido, es decir, que la dirección nacional del PRD que surja de la elección interna de agosto no tomará una determinación sin el acompañamiento de las dirigencias locales.

Ávila Romero aclaró que esa medida será con el fin "blindarse" contra lo que pasó en las elecciones federales de 2018, cuando en las boletas se tachó más al PAN que al PRD, generándole un porcentaje de votos muy bajo.

"Nosotros vamos a tomar en cuenta lo que diga la militancia del PRD en cada uno de los estados. Hay estados que son 100% aliancistas, donde las alianzas han sido exitosas, donde se ha demostrado que la alianza PAN-PRD puede ganar", señaló.

El tercer rubro para tomarse en cuenta será que se vaya en alianza solo en los 75 distritos donde ya se ha probado el éxito de la unión, para "cuidar" la militancia fiel que mantiene el PRD en algunos distritos que ya representa.

"En 2018 se tomó una decisión a nivel federal y se bajó la instrucción de tener la alianza, hoy las alianzas serán al revés. Al ser una elección meramente local, el tema de las alianzas tiene que venir de los estados, que ellos nos dijeran 'aquí se puede construir una alianza', y así le daremos para adelante y así nos vamos a blindar", añadió.