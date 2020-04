El PAN propone que se haga hospital en lugar de aeropuerto en Santa Lucía

El grupo parlamentario del PAN en el Cámara de Diputados propuso convertir en un hospital regional, civil y militar, la Base Aérea Militar donde se construirá el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

En un comunicado, el diputado Luis Mendoza, propuso que para abonar a la lucha contra el coronavirus Covid-19, puso sobre la mesa la opción de construir un hospital de alta especialidad en la zona de Santa Lucía, sitio en donde se realizan las obras para el nuevo y mal diseñado Aeropuerto.

"Es viable, está la maquinaria lista y los recursos, el proyecto de Texcoco ya están avanzados y en Santa Lucía puede explorarse la alternativa de hacer un hospital para atender enfermedades respiratorias, quizá no en días como lo hizo China, pero hay capacidad castrense y naval para hacerlo en meses", dijo.

Si bien, para ello se requieren estudios de suelo y técnicos, el diputado del PAN señaló que es viable para reforzar la atención sanitaria hacia pacientes de coronavirus en México.

"Hay mucha deficiencia que va desde pronósticos erróneos, médicos inconformes e imprecisión diaria en los datos, estos son aspectos que debilitan la credibilidad del Gobierno frente a la sociedad ante el ambiente epidemiológico que hoy vive México", agregó.

Por esta razón, el diputado federal Luis Mendoza Acevedo, subrayó que también propondrá una iniciativa para modificar el Presupuesto 2020 y ampliarlo hacia la compra de insumos y material de sanidad.

"Esto irá de la mano junto con estándares de transparencia para evitar un posible escenario de corrupción como sucedió hace unos días con la compra de ventiladores por el IMSS, situación que no ha sido aclarada por la resistencia y encubrimiento de López Obrador", subrayó.

Explicó que tanto personal médico como enfermos se han quejado del estado actual del sector hospitalario, pero nadie se ha atrevido a denunciar formalmente por temor a represalias en salario y en lo laboral.

El gobierno de López Obrador ha quedado exhibido en el mundo por una falta de atención a la salud, echando mano de la Iniciativa Privada para salir de la crisis, acuerdo que aún no le queda claro a los diputados del PAN", indicó.

De acuerdo con el legislador, México no puede subsistir de donaciones del extranjero, ya que hay manufactura mexicana que pudiese ser aprovechada. "La ciencia ha evolucionado en nuestro país y cada día vemos a la UNAM y al Politécnico luchar y crear nuevas opciones de tratamientos y pruebas, pero a la Federación parece no importarle", definió.