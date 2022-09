El PAN y el PRD le abren la puerta a MC

A-AA+

Los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, abrieron el camino para negociar una nueva coalición con Movimiento Ciudadano (MC), y anunciaron que la relación con su homólogo del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ya está rota.

Lo anterior, tras la aprobación de la reforma priista para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, lo que calificaron de traición.

"Hemos dicho con claridad que ya no habrá relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI, porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos", expuso el líder albiazul desde Durango, a donde acudió para presenciar la toma de protesta de Esteban Villegas como gobernador del estado.

Cortés Mendoza, quien saludó brevemente a Moreno Cárdenas en el evento de Villegas, dijo que si en MC hay "verdaderos opositores" estarán dispuestos a negociar una nueva coalición.

"Acción Nacional siempre va a dialogar y a buscar construir con quienes sean verdaderos opositores, quienes quieran corregir el rumbo de México, todos aquellos mexicanos de bien que estén dispuestos a tomar decisiones, echados para adelante de forma decidida y que no se doblen ni se venzan ante un gobierno autoritario", puntualizó.

El dirigente del PAN confió en que la reforma sea frenada en el Senado y llamó a los legisladores priistas a ser "consistentes con lo que han dicho".

De ello, señaló, dependerá la continuidad de Va por México.

"Estaremos observantes de cómo actúan los legisladores en el Senado de la República. Nosotros confiaríamos en que ahí se va a corregir la plana y de esa manera se evitará hacerle daño a nuestro país. Esperamos que sean consistentes con lo que han dicho hasta ahorita de que van a votar en contra, y a partir de ahí yo convocaré a los órganos del partido para en su momento tomar una definición", aseveró.

En su oportunidad, Zambrano Grijalva señaló sobre conformar una alianza con el partido naranja que "es una posibilidad real la de revisar el carácter de nuestras alianzas, sus alcances y con quiénes. Por supuesto, ahí reiteraremos el llamado que ya hemos hecho en otras ocasiones a otras fuerzas como Movimiento Ciudadano", declaró.

El líder del sol azteca sostuvo que tras la votación de este miércoles "se confirma que Alejandro Moreno negoció su impunidad con Morena.

"Hoy, a la luz de todo lo que ha pasado, está muy claro que Morena y el PRI hicieron su propia negociación para salvar el pellejo de Alejandro Moreno a costa de la palabra empeñada y a costa de la coalición", denunció en entrevista con EL UNIVERSAL.

Por ese motivo, confirmó, el PRD rompió relaciones con el dirigente nacional del PRI.

"La alianza y la relación con el presidente del PRI ya está rota, ya no hay nada que hacer. Si habremos de continuar después de que, ojalá, rechacen la reforma militarista a la Constitución en el Senado, discutiremos con qué interlocutor del PRI seguiría la alianza, pero con Alejandro Moreno ya nada", sentenció.

Jesús Zambrano calificó como "una acción muy vergonzosa" la aprobación de la reforma surgida desde las huestes priistas.

"Fue una acción muy vergonzosa por parte de los priistas. Duele que como coalición hayamos salido a pedirle la confianza a la gente. Nos comprometimos con ellos a través de una plataforma con ejes centrales, entre los que destacaba la no militarización. Tiempo después, todos cumplimos y ellos traicionaron", acusó.