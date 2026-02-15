El petróleo mexicano rebasa las previsiones

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este viernes que exportó el barril de crudo en 58.99 dólares y promedia 57.51 en el año.

La cotización se encuentra por encima de los 54.9 dólares que el gobierno federal estimó para 2026, así como los 52 que anticipa Banamex.

La mezcla mexicana ganó de la mano del petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como WTI, cuyo precio cerró la semana en 62.89, mientras el hidrocarburo del Mar del Norte, Brent, finalizó en 67.75 dólares. Los Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda explican que un precio del crudo nacional superior a lo programado tiene un saldo positivo para las finanzas públicas.