El Pico de Orizaba es jarocho y poblano rectifica Inegi tras polémica

Tras la serie de publicaciones en medios que señalan que el Pico de Orizaba pertenece a Puebla, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) precisó que no tiene atribuciones relativas a límites políticos-administrativos estatales y municipales.

A través de una ficha informativa, el instituto aclaró que el pasado 24 de septiembre dio a conocer la actualización trimestral del Registro de Nombres Geográficos Continentales, Insulares y de las Formas de Relieve Submarino con fines estadísticos y geográficos (Registro).

"El objeto de este Registro es poner a disposición de los usuarios los nombres de los rasgos geográficos localizados dentro del territorio continental e insular de los Estados Unidos Mexicanos", señaló en el documento".

Primero, aclaró que el nombre incluido en el Registro es "cerro Cofre de Perote", con base en los nombres captados en trabajo de campo.

Adicionalmente, en su metodología para la recopilación de topónimos o nombres geográficos, el Inegi considera la asignación o clasificación de términos genéricos y no clasifica rasgos orográficos o formas del relieve.

En segundo lugar, indicó el Instituto, en los atributos publicados en el registro sólo se hace referencia a una coordenada geográfica con el propósito de etiquetar los nombres de los elementos geográficos, sin ser esto último una fuente autorizada para determinar la ubicación de los rasgos o formas de relieve.

En el caso del volcán Pico de Orizaba, el 9 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer el Programa de manejo del Parque Nacional Pico de Orizaba.

En dicho acuerdo refiere que el programa se realizó en estricto apego a la descripción limítrofe contenida en el Artículo Primero del Decreto que declara Parque Nacional El Pico de Orizaba, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1937.

"El citado Programa señala que el Parque Nacional Pico de Orizaba se encuentra ubicado en territorio de los estados de Puebla y Veracruz, en el límite Este del Eje Neovolcánico Transversal. Para el estado de Puebla, corresponden los municipios de Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma y Atzitzintla; y para el estado de Veracruz, los municipios de La Perla y Calcahualco", precisó en el comunicado.

El Inegi detalló que, en caso de actualización de nombres geográficos, considera las aportaciones derivadas de los usuarios de los nombres geográficos continentales e insulares de los tres órdenes de gobierno, la academia y usuarios en general.

Sobre este tema, incluso el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que el Pico de Orizaba pertenece más a Puebla que a Veracruz.

