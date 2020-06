"El plan contra el crimen ha sido un fracaso"

Aunque la oposición en ambas Cámaras criticó la decisión de mantener la actual estrategia de seguridad del gobierno federal, pese al atentado que sufrió Omar García Harfuch, además de que exigió un "golpe de timón", Morena respaldó la política anticrimen, al considerar que el ataque demuestra que hay resultados.

Sin embargo, diputados y senadores de distintas bancadas se dividieron al opinar al respecto. El coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, urgió al Titular del Ejecutivo a revisar sus errores en materia de seguridad pública y a dejar su idea de "abrazos, no balazos", ya que "malo no es equivocarse; malo es no corregir.Un nuevo camino para encontrar la seguridad de la población se debe alcanzar mediante el diálogo, la unidad nacional y con una política integral", aseveró.

Por ello, dijo, el PAN propone "involucrar a todo el Estado mexicano: municipios, entidades y gobierno federal. También al Congreso y al Poder Judicial, y, por supuesto, la sociedad y al sector privado".

Por separado, Felipe Fernando Macías, subcoordinador del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro en materia de Seguridad Pública y Régimen Político, dijo que la violencia en nuestro país no cede, pues cada día hay un nuevo caso. "Durante la pandemia tuvimos los días más violentos y no contamos con una estrategia de seguridad efectiva que termine con la inseguridad a nivel federal. No es tema de un solo estado: las y los mexicanos la están viviendo.

"La estrategia de apaciguamiento contra la delincuencia organizada por parte del gobierno federal ha sido un fracaso y se tiene que rectificar el rumbo. En la pandemia 10 mujeres fueron asesinadas cada día. [Este sábado] nos enteramos que aparecieron 25 cuerpos en Zacatecas y 15 en una carretera de Durango. Necesitamos cambiar la estrategia; lo que hoy tenemos no está brindando la paz y tranquilidad con la cual queremos vivir", criticó Macías Olvera.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI), secretaria de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, indicó que la estrategia presidencial contra el crimen organizado no funciona, como lo muestra el alza de los delitos de alto impacto. "Las decisiones del Presidente van por un rumbo muy distinto de sus declaraciones, por ello es importante hacer una revisión de la estrategia de seguridad", expresó.

En tanto, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, afirmó que el nivel de impunidad con la que están actuando los diversos grupos del crimen organizado evidencia el fracaso de la política de seguridad del actual gobierno.

Asimismo, advirtió que la delincuencia está rebasando la capacidad del Estado mexicano para aplicar la ley, por lo que es necesario "dar un golpe de timón".

Respaldo total. En tanto, el coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que modificar la estrategia a la mitad del camino en materia de seguridad pública no es conveniente, "menos por presiones de grupos criminales".

La bancada de Morena en el Senado indicó que "respalda las acciones" del Jefe del Ejecutivo federal: "El pueblo de México lo eligió y debemos confiar en su proyecto de nación, y particularmente en el tema de seguridad pública y crimen organizado", mencionó en entrevista a distancia Monreal Ávila, quien tiene frecuentes reuniones en el despacho presidencial de Palacio Nacional.

A su vez el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez (Morena), respaldó el plan de seguridad contra el crimen organizado, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, pues dijo que el atentado demuestra que se están dando resultados, ya que quien perpetró el ataque se siente vulnerado.

Además aseveró que no se puede cambiar una estrategia por una amenaza, ataque o agresión, y dijo que se debe seguir con la ruta trazada y mantener la de inteligencia financiera, e incluso reforzarla.

"El tema del atentado es algo que demuestra, en el caso particular de la Ciudad de México, que la estrategia está dando resultados: evidentemente quien atentó contra el secretario de Seguridad es alguien que se siente vulnerado, son personas delincuentes.

"No se puede cambiar una estrategia con base en la amenaza, en el ataque o la agresión, sino simplemente reforzar el tema. La parte indicada en la que se está trabajando muy adecuadamente es el tema de la inteligencia financiera, esa parte es muy importante, y se debe seguir por ese camino de tratar de cerrar el tema del dinero.

"En lo particular, creo que se debe seguir con esa estrategia, que ha avanzado muy bien", señaló el diputado morenista.