El PND, sólo un documento"aspiracional"

Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil y activistas consideraron imposible que delitos como el robo y el homicidio disminuyan 50%, tal como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues criticaron que no hay una estrategia para lograrlo.

Para el final de su sexenio, en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a disminuir los "índices delictivos" 50% respecto de 2018, el año con más homicidios desde que se lleva registro, y que "para entonces la delincuencia organizada estará reducida y en retirada".

Se compromete a llegar a un crecimiento económico de hasta 6% en 2024. El promedio durante el sexenio, dice el documento, será de 4%. El dato contrasta con la proyección del FMI, que calcula máximo 2.3%.

Asegura que se recuperará el poder adquisitivo de los salarios en 20% y erradicará la pobreza de 20 millones de personas.

"El Plan Nacional de Desarrollo (PND) no dice cómo va a lograr esa meta, en términos generales parece ser un documento aspiracional y no uno que indique cómo lograr sus objetivos", señaló Juan Francisco Torres Landa, de la asociación México Unido con la Delincuencia.

El experto criticó que hasta el momento el único plan para disminuir la violencia es la Guardia Nacional, sin embargo no confió en que esto sea suficiente para lograr los cometidos.

Por su lado, Alejandro Lecona, vocero del colectivo Seguridad sin Guerra, dijo que "este no puede ser un objetivo confiable cuando el PND insiste en que la Guardia Nacional tendrá un mando civil y se eligió uno militar. Hay incongruencia en el documento y eso no es una buena señal".

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dijo que los homicidios y los delitos en menores de edad no disminuirán durante este gobierno, pues el PND no tomó en cuenta a este sector.

"El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) no está mencionado en ningún párrafo del Plan. No estamos seguros de cómo van a cumplir la promesa de reducir la violencia si no hay una estrategia concreta", refirió.